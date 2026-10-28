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中西部新年度健保費普漲 威州21.7%最高

特派員黃惠玲／綜合報導
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文章摘要整理：

2027年中西部多州ACA健保費再度上漲，威州漲幅達21.7%居高；聯邦額外補助到期後，許多家庭與自營者將面臨更重負擔。

2027年度可負擔健保(ACA，俗稱歐記健保)將於11月1日開放投保，中西部多州保費再度上漲，其中威斯康辛州平均漲幅達21.7%，在中西部主要州中居高。伊利諾州上漲14.1%，密西根州14.5%，印第安納州17.5%，明尼蘇達州17.7%。隨著聯邦額外保費補助去年底到期，民眾明年購買健保仍將面臨沉重財務壓力。

根據健保資訊網站Healthinsurance.org截至10月19日彙整的2027年個人健保市場費率，俄亥俄州平均上漲16.3%、內布拉斯加州13.3%、密蘇里州12.5%，愛阿華州則上漲5.7%。

威州保險監理機關22日更新資料顯示，2027年個人市場保費加權平均漲幅為21.7%，高於多數鄰近州。伊州保險廳公布，2027年個人健保平均費率調漲14.1%，雖低於2026年的28.8%，但仍是連續第二年出現雙位數漲幅。

造成保費上漲的原因，除了醫院診療、處方藥及醫護人力成本持續增加，也與聯邦健保補助政策變化有關。

聯邦政府在新冠疫情期間擴大的「保費稅額抵免」(Premium Tax Credit)補助，已於2025年底到期，2026年起恢復原有較嚴格的所得資格限制。家庭收入超過聯邦貧窮線400%者，原則上不再符合保費補助資格，形成所謂「補助懸崖」。

根據健保研究機構KFF相關資料，2026年全美ACA投保人的平均自付保費較前一年增加58%，反映額外補助終止帶來的衝擊。

保險業者也擔心，補助減少可能使部分較健康的民眾放棄投保，留下醫療需求較高的保戶，進一步推升平均理賠成本，形成保費持續上漲的壓力。

不過，2027年保險公司公布的平均漲幅，並不代表每名投保人的實際支出都會增加相同比例。符合資格者仍可獲得一般ACA保費補助，補助金額也會隨當地基準保險計畫價格調整。

因此，受影響最大的可能是收入超過補助門檻、自行購買健保的家庭、自營業者，以及尚未符合聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)資格的提前退休人士。

此外，部分保險公司退出個人健保市場，也讓消費者面臨重新選擇保單的壓力。即使保費相近，不同計畫的醫師網絡、處方藥給付及自付額仍可能存在明顯差異。因此購買新年度健保時，應比較保費、補助資格及醫療保障內容，避免直接沿用舊保單。

精華 FAQ

  • 威斯康辛州平均漲幅21.7%最高，印第安納州17.5%、明尼蘇達州17.7%、俄亥俄州16.3%，伊利諾州14.1%、密西根州14.5%，內布拉斯加州13.3%、密蘇里州12.5%，愛阿華州則為5.7%。

  • 除了醫院診療、處方藥與醫護人力成本上升外，聯邦疫情期間擴大的保費稅額抵免已到期，2026年起補助資格收緊，部分民眾失去補助也推高平均保費。

  • 影響較大的包括收入超過補助門檻、需自行購買健保的家庭、自營業者，以及尚未符合Medicare資格的提前退休人士；他們可能直接承受更高的實付保費。

健保 保費 威斯康辛州

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