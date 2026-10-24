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美甲可抽LV包 消費冷芝業者出大招搶客

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥美甲業來客量縮減，為吸引顧客消費，部分店家推出名牌包抽獎促銷。(讀者提供)
芝加哥美甲業來客量縮減，為吸引顧客消費，部分店家推出名牌包抽獎促銷。(讀者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥美甲店因生活成本上升與景氣轉弱而客源縮減，業者改以LV抽獎等促銷搶客，同時也因IRS查稅消息而提高報稅與營運警覺。

芝加哥美甲業近來面臨經營寒冬，受到物價高漲、生活成本增加及企業裁員頻傳影響，民眾縮減非必要開支，美甲店來客量明顯減少。為吸引顧客，多家業者祭出促銷活動，甚至以路易威登(Louis Vuitton，簡稱LV)名牌包作為抽獎大獎，希望刺激買氣。加上同業間傳出遭聯邦國稅局(IRS)查稅的消息，讓業者經營壓力進一步升高。

一名在芝加哥南郊經營美甲店的業者表示，近年食品、住房、保險等生活費用居高不下，消費者荷包縮水，原本定期進行的美甲保養，逐漸成為可以延後甚至取消的消費項目。

「以前客人兩、三周就會回來做一次指甲，現在有些人拖到一個月甚至更久。」業者指出，部分顧客不再選擇價格較高的造型設計，改做基本保養，也有人乾脆暫停美甲，以節省開銷。

業者說，企業裁員及就業市場的不確定性，部分消費者也開始減少美容、美髮等非必要支出。

消費意願下降的同時，美甲店的經營成本卻未減輕。店租、水電、保險、人工及美甲材料等支出，持續壓縮業者利潤，即使營業額下降，固定開銷仍須照付。

為爭取客源，部分美甲店除了提供折扣、會員優惠及免費加值服務，更推出LV名牌包抽獎活動，顧客每消費40元即可獲得一張抽獎券。業者表示，活動「反應還不錯」。

不過，促銷雖可能短期帶動人潮，卻也增加成本，如何兼顧客源與利潤，成為業者另一項挑戰。

除了市場買氣低迷，稅務問題也引發美甲業者關注。有業者透露，近來聽聞芝加哥地區好幾家同業遭IRS查稅，讓不少店家提高警覺。

由於美甲業部分交易以現金支付，員工收入又涉及抽成及小費，業者表示，過去部分店家可能存在未完整申報收入的情況。隨著查稅消息傳開，一些業者已不敢再冒低報收入的風險，對營業紀錄及報稅更加謹慎。

值得注意的是，麻州美甲業計畫(Massachusetts Nail Salon Project)日前發布研究指出，當地受訪美甲師約八成年收入低於4萬元，反映部分從業人員面臨收入不穩定及生活成本上升的壓力。不過，研究所列收入是否完整涵蓋現金交易與小費，仍須進一步了解其統計方式。

精華 FAQ

  • 主要原因是物價、房租與保險等生活與營運成本持續上升，加上企業裁員與就業不確定性，讓消費者先縮減美甲等非必要支出，導致來客量下滑。

  • 店家除了推出折扣、會員優惠與免費加值服務，還以LV名牌包作為抽獎大獎，讓顧客每消費40元可得1張券，希望以高話題性活動刺激回流消費。

  • 因為美甲業常有現金交易、抽成與小費收入，過去部分店家可能低報或漏報。查稅消息傳開後，業者更謹慎整理營業紀錄，避免稅務風險。

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