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密西根舞獅隊 18成員獲國家服務榮譽獎

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密西根舞獅隊舉行國家服務榮譽獎頒獎典禮，獲獎隊員與頒獎嘉賓合影，前排左起為密西根...
密西根舞獅隊舉行國家服務榮譽獎頒獎典禮，獲獎隊員與頒獎嘉賓合影，前排左起為密西根州亞太裔事務委員會委員蔣序龍、會長賀婉青、州參議員張理及法官Brian Hartwell。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

密西根舞獅協會18名青年隊員因積極參與社區服務與文化演出，獲頒國家服務榮譽獎，並將於明年農曆新年在底特律美術館登台。

大聯盟球場、聖誕花車遊行到社區舞台及冬衣捐贈，創立即將邁入第44年的密西根舞獅協會的青年隊員，過去一年積極參與社區活動。協會日前舉辦年度頒獎典禮，共18名隊員獲頒「國家服務榮譽獎」(The National Service Honor)，表彰他們以傳統文化藝術服務社會的熱忱。

密西根舞獅隊「國家服務榮譽獎」頒獎典禮現場。(主辦方提供)
密西根舞獅隊「國家服務榮譽獎」頒獎典禮現場。(主辦方提供)

協會會長賀婉青致詞時，回憶舞獅隊參加Northville聖誕花車點燈遊行的情景，當時鼓手站在花車上擊鼓，兩頭獅子穿梭街道，與觀眾熱情互動。她感性表示：「我們人數不多，但只要站在一起、勇敢現身，就會被看見、被聽見、被尊重。」

得獎隊員擠在一起合影。(主辦方提供)
得獎隊員擠在一起合影。(主辦方提供)

典禮由前隊長林楷晞主持，現任隊長林子凡製作年度回顧影片，呈現舞獅隊一年來，在大聯盟底特律老虎隊球場四人鼓陣等25場演出片段。

會長賀婉青（左一）致贈紀念禮物，感謝州參議員張理（左二）、法官Brian Har...
會長賀婉青（左一）致贈紀念禮物，感謝州參議員張理（左二）、法官Brian Hartwell（右二）及州亞太裔事務委員會委員蔣序龍（右一）長年支持。(主辦方提供)

密西根州參議員張理(Stephanie Chang)帶著兩名女兒出席頒獎，表示身為台裔，看到青年投入社區服務深感驕傲。法官Brian Hartwell鼓勵隊員持續為亞裔社群發聲；密州亞太裔事務委員蔣序龍則與學生交流難忘的演出經驗。賀婉青致贈印有「台灣味、人情味」的T恤，感謝三位嘉賓長期支持。

家長為幕後支持大功臣。(主辦方提供)
家長為幕後支持大功臣。(主辦方提供)

獲獎隊員分享成長心得。潘少賢難忘Cranbrook多元文化節；林建豪感謝舞獅隊讓他學習領導與服務；孫憲勇珍惜隊友互相扶持的情誼；蔡瑞恩則感謝父母風雨無阻接送演出。

賀婉青也感謝幕後家長志工，並宣布舞獅隊受邀於明年1月30日，在底特律美術館(Detroit Institute of Arts)Great Hall農曆新年慶典演出。

18名獲獎隊員為林子凡、林建豪、蔡瑞恩、方逸熙、李宜蓁、鄭琬璇、鄭志軒、柯奕宏、廖羅瑀、方誠熙、許安和、潘少賢、孫憲勇、廖羅愷、愛賽克、周凡喬、鄭筱璇及鄭宇軒。

精華 FAQ

  • 協會表揚18名青年隊員以傳統舞獅藝術服務社會的熱忱，肯定他們在大聯盟球場、遊行與社區活動中的投入，展現文化傳承與公共參與價值。

  • 隊伍一年內完成25場演出，內容包括底特律老虎隊球場的四人鼓陣、Northville聖誕花車點燈遊行、社區舞台演出，以及冬衣捐贈等公益活動。

  • 密西根州參議員Stephanie Chang、法官Brian Hartwell與亞太裔事務委員蔣序龍皆到場鼓勵。舞獅隊也宣布將於明年1月30日在底特律美術館Great Hall參與農曆新年慶典演出。

亞裔 密西根州 大聯盟

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