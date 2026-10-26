我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

亞裔生過半 芝史堅拿小學伊州第2佳 入學競爭激烈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史堅拿小學的亞裔學生占比超過五成。(學校官網)
史堅拿小學的亞裔學生占比超過五成。(學校官網)

AI摘要

文章摘要整理：

最新全州小學排名顯示，芝加哥的愛迪生資優教育中心與史堅拿北區小學連兩年包辦伊州前2名，其中史堅拿北區亞裔生占比過半，且入學競爭極為激烈。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布的2027年各州最佳小學排名，位於芝加哥北區的愛迪生資優教育中心(Edison Elementary Regional Gifted Center)及史堅拿北區小學(Skinner North Elementary School)，分別名列伊利諾州第一及第二名，雙雙維持去年的領先地位。其中，榜首的愛迪生資優教育中心亞裔學生占18.9%，而史堅拿北區小學亞裔學生占比更超過五成。

愛迪生資優教育中心位於芝加哥奧伯尼公園(Albany Park)社區，該校亞裔生占比約19％。史堅拿北區小學則位於近北區(Near North Side)。兩所學校連兩年穩居伊州最佳小學冠亞軍。

芝公校系統今年共有五所學校擠進全州前十名，除愛迪生及史堅拿北區小學外，還包括排名第五的凱勒資優磁力小學(Keller Elementary Gifted Magnet School)、第八的霍桑學術小學(Hawthorne Elementary Scholastic Academy)，以及第九的迪凱特古典小學(Decatur Classical Elementary School)。

其他進入前五名的學校，分別為排名第三、位於洛克福德(Rockford)的瑟古德馬歇爾小學(Thurgood Marshall Elementary)，以及排名第四、位於芝加哥西郊瑞柏(Naperville)的梅多格倫斯小學(Meadow Glens Elementary School)。

根據美國教育部全國教育統計中心2024至2025學年資料，該校亞裔學生占52.9%，白人學生占23.9%，具有兩種或以上族裔背景的學生占11.9%，西語裔占6.2%，非洲裔占4.1%。

史堅拿北區小學創立於2009年，為芝加哥公校系統的選擇性招生古典學校(Selective Enrollment Classical School)，提供幼稚園至八年級課程，目前約有514名學生。

根據學校官方介紹，該校採取加速教學模式，在文學、數學、語文及人文學科方面，提供高於一般年級程度的課程，並設有圖書館、教學花園、禮堂及附設攀岩牆的體育館。

由於學校採選擇性招生制度，家長須透過芝加哥公校GoCPS申請程序，並依規定參加相關資格評估或入學測驗。該校入學競爭也相當激烈。芝加哥公校公布的上一輪招生資料顯示，史堅拿北區小學幼稚園共有1019名申請者，最終發出53份錄取通知，錄取名額約占申請人數5.2%。

精華 FAQ

  • 排名第一的是位於芝加哥北區的愛迪生資優教育中心，第二名則是史堅拿北區小學。兩校都連續2年維持州內領先地位，顯示其教學與招生表現相當穩定。

  • 依2024至2025學年資料，史堅拿北區小學亞裔學生占52.9%，為校內最大族群；白人占23.9%，兩種或以上族裔背景占11.9%，西語裔占6.2%，非洲裔占4.1%。

  • 該校採選擇性招生制度，家長需透過GoCPS申請並參加評估或測驗。上一輪幼稚園招生共有1019人申請，僅錄取53人，錄取率約5.2%，競爭非常激烈。

伊州 亞裔 芝加哥

上一則

帕特森28號小學再登新州最佳 米爾頓緊追

下一則

馬斯克用AI生成「奧德賽」長篇電影 首集7分鐘影片曝光

延伸閱讀

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？
舊金山聯合學區廢抽籤制 學生將自動分配就近入學

舊金山聯合學區廢抽籤制 學生將自動分配就近入學
加州、亞利桑納華人聚居城市 獲評最適孩子成長前五

加州、亞利桑納華人聚居城市 獲評最適孩子成長前五

舊金山聯合學區廢除抽籤入學 小學入學新制明年10月實施

舊金山聯合學區廢除抽籤入學 小學入學新制明年10月實施

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變