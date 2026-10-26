亞裔生過半 芝史堅拿小學伊州第2佳 入學競爭激烈

史堅拿小學的亞裔學生占比超過五成。(學校官網)

AI摘要 文章摘要整理： 最新全州小學排名顯示，芝加哥的愛迪生資優教育中心與史堅拿北區小學連兩年包辦伊州前2名，其中史堅拿北區亞裔生占比過半，且入學競爭極為激烈。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布的2027年各州最佳小學排名，位於芝加哥 北區的愛迪生資優教育中心(Edison Elementary Regional Gifted Center)及史堅拿北區小學(Skinner North Elementary School)，分別名列伊利諾州第一及第二名，雙雙維持去年的領先地位。其中，榜首的愛迪生資優教育中心亞裔 學生占18.9%，而史堅拿北區小學亞裔學生占比更超過五成。

愛迪生資優教育中心位於芝加哥奧伯尼公園(Albany Park)社區，該校亞裔生占比約19％。史堅拿北區小學則位於近北區(Near North Side)。兩所學校連兩年穩居伊州 最佳小學冠亞軍。

芝公校系統今年共有五所學校擠進全州前十名，除愛迪生及史堅拿北區小學外，還包括排名第五的凱勒資優磁力小學(Keller Elementary Gifted Magnet School)、第八的霍桑學術小學(Hawthorne Elementary Scholastic Academy)，以及第九的迪凱特古典小學(Decatur Classical Elementary School)。

其他進入前五名的學校，分別為排名第三、位於洛克福德(Rockford)的瑟古德馬歇爾小學(Thurgood Marshall Elementary)，以及排名第四、位於芝加哥西郊瑞柏(Naperville)的梅多格倫斯小學(Meadow Glens Elementary School)。

根據美國教育部全國教育統計中心2024至2025學年資料，該校亞裔學生占52.9%，白人學生占23.9%，具有兩種或以上族裔背景的學生占11.9%，西語裔占6.2%，非洲裔占4.1%。

史堅拿北區小學創立於2009年，為芝加哥公校系統的選擇性招生古典學校(Selective Enrollment Classical School)，提供幼稚園至八年級課程，目前約有514名學生。

根據學校官方介紹，該校採取加速教學模式，在文學、數學、語文及人文學科方面，提供高於一般年級程度的課程，並設有圖書館、教學花園、禮堂及附設攀岩牆的體育館。

由於學校採選擇性招生制度，家長須透過芝加哥公校GoCPS申請程序，並依規定參加相關資格評估或入學測驗。該校入學競爭也相當激烈。芝加哥公校公布的上一輪招生資料顯示，史堅拿北區小學幼稚園共有1019名申請者，最終發出53份錄取通知，錄取名額約占申請人數5.2%。