謝煥星捨身救人 芝華埠11/6街道命名揭牌

紀念華裔英雄謝煥星(見圖)，芝加哥華埠將於11月6日舉行街道命名揭牌儀式。(家人提供)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華埠將於11月6日為捨身救人的華裔英雄謝煥星舉行街道命名揭牌，紀念他當年阻止持刀歹徒、保護學生與路人的英勇事蹟。

芝加哥華埠 將於11月6日舉行紀念華裔 英雄謝煥星(Woom Sing Tse)的街道命名揭牌儀式，表彰他當年在芝加哥唐人街勇敢挺身阻止持刀歹徒、保護學生及路人的英勇事蹟。謝家日前向社區發出邀請，希望各界人士到場，共同見證這個具有紀念意義的時刻。

謝煥星命案發生在2021年的12月7日上午11時左右，根據警方紀錄，謝煥星在案發前走在23小街夾普林斯頓大道的人行道，即興氏小學對街處，一輛經過的銀色車輛突然向其開槍，謝煥星遭槍擊後倒在地上，槍手竟還從車裡走出來，再次對謝煥星補了10多槍，受害華翁血流滿地，經送醫仍不治。

謝家表示，謝煥星以自己的生命阻擋凶徒，救下興氏小學操場上的學生，以及當時行走在街上的路人。他的勇氣與犧牲，至今仍讓家人及社區人士難以忘懷。

家屬指出，許多人稱謝煥星為英雄，而他們更希望透過街道命名，讓後人記住他在危急時刻保護他人的無私精神。

為紀念謝煥星，芝加哥市政府已核發紀念街道標牌，並將於2026年11月6日(周五)下午2時30分，在華埠舍麥路(Cermak Road)與普林斯頓街(Princeton Avenue)交叉口舉行揭牌儀式，以他的名字設立紀念街牌。

謝家表示，希望謝煥星能永遠活在人們心中，也希望社區記住他一生的事蹟。家屬邀請親友及社區人士一同出席，以實際行動向這位捨己救人的華裔英雄致敬。