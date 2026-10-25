芝謝德水族館4白鯨接連死亡 動保團體質疑 館方回應

謝德水族館內的白黥，一直深受遊客歡迎。(謝德水族館官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥謝德水族館接收加拿大海洋樂園白鯨後接連傳出死亡，引發動保團體質疑照護能力；館方則表示救援早已周密規畫，並將持續照顧存活個體。

芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)近期接連發生白鯨死亡事件，引發外界對其照護能力及大規模救援行動的質疑。館方今年從加拿大 海洋樂園(Marineland)接收10隻白鯨，其中四隻卻在之後短短數周陸續死亡。水族館總裁兼執行長柯芙琳(Bridget Coughlin)否認館方陷入危機，並表示救援經過審慎規畫。

根據芝加哥太陽報報導，加拿大安大略省海洋樂園先前因財務困難，聲稱無力繼續照顧園內白鯨，甚至揚言安樂死。隨後包括美國四家水族館在內的五家機構，同意接收園內30隻白鯨。

然而，白鯨轉移後陸續傳出死亡消息，已有六隻救援白鯨死亡，其中四隻在謝德水族館，另外兩隻分別死於加州聖地牙哥海洋世界及西班牙瓦倫西亞海洋館。

謝德水族館死亡的四隻救援白鯨，分別是8月25日死亡的23歲雌鯨Peekachu、9月2日死亡的20歲雌鯨Rain、9月21日死亡的26歲雌鯨Osiris，以及10月7日死亡的27歲白鯨Caspian。館內原有白鯨Beethoven也於9月2日死亡。

接連發生的死亡事件引發動保團體 批評，質疑水族館是否有能力短時間接收大量白鯨。部分人士更指出，加拿大海洋樂園以安樂死作為威脅，是刻意製造危機，迫使政府批准轉移。

曾在加拿大海洋樂園工作四年的前訓練員圖利歐(Alysha Tullio)表示，她曾照顧多隻送往芝加哥的白鯨，包括已死亡的Rain及Caspian。她指出，每隻白鯨都有不同個性，尤其Rain對照護人員相當挑剔，轉換環境可能難以適應。

圖利歐與另一名前訓練員質疑，謝德水族館為何未直接向最熟悉白鯨的原照護人員徵詢意見。她也透露，Rain死亡後，自己是從加拿大海洋樂園前主管得知消息，而非謝德水族館。白鯨死亡讓她深受打擊，至今難以平復。

對此，柯芙琳表示，館方早在今年1月便派員前往加拿大，觀察白鯨健康、生活習性及群體互動，並與當地獸醫及照護團隊交流，準備工作長達七個月。

水族館發言人福特(Johnny Ford)則解釋，白鯨死亡後，館方優先通知加拿大海洋樂園主管，希望由主管向原照護團隊轉達消息。

針對動保人士呼籲停止圈養白鯨繁殖，柯芙琳表示動物福利應以科學為依據，當務之急是照顧好現存白鯨，包括協助Sierra接受眼部治療，以及改善Secord的飲食狀況。

目前六隻存活的救援白鯨，包括Acadia、Gimli、Lillooet、Secord、Sierra及Yukon，均已能穩定攝取每日所需食物。牠們大多仍與館內原有白鯨分開生活，何時能與遊客見面尚未確定。

謝德水族館正進行總額3億元的整修工程，預計2028年完工。柯芙琳表示，近期捐款者最關心的，是館內員工及存活白鯨的健康與照護情況。