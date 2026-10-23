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芝加哥葛里芬科學工業博物館擬建迎賓廳 設計挨批遮擋古蹟

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥葛里芬科學工業博物館擬建迎賓大廳的設計示意圖顯示，新設施將採封閉式恆溫空間...
芝加哥葛里芬科學工業博物館擬建迎賓大廳的設計示意圖顯示，新設施將採封閉式恆溫空間，設有天窗及玻璃牆，讓遊客在室內也能欣賞博物館的歷史建築外觀。(Alden Studios提供／RAMSA設計公司)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥科工館計畫在正門前興建大型迎賓廳，雖強調改善動線與無障礙服務，卻因規模過大、恐遮擋1893年古蹟立面而遭外界批評。

芝加哥葛里芬科學工業博物館(Griffin Museum of Science and Industry)計畫在57街正門前興建大型迎賓大廳(Welcome Hall)，但建築規模及外觀引發爭議。館方表示，設計團隊曾評估七種玻璃建築方案，最後選定結合現代建築與景觀綠化的設計，希望改善遊客動線，同時呼應歷史建築風貌。

新建築高28呎、寬458呎，橫跨近四分之三個街區，中央入口寬152呎，兩側設有草坪覆蓋的景觀土丘，並以玻璃通道連接博物館正門。內部規畫免費公共空間、展示區及洗手間。

科工館執行長韓福瑞(Chevy Humphrey)、設計師蓋特曼(Caitlin Getman)及古蹟保存顧問拉姆齊(Emily Ramsey)日前說明了設計理念。

韓福瑞表示，博物館每年吸引約150萬名遊客，新設施將改善進出動線，並提供免購票的公共空間。她希望未來恢復免費入館，讓每年參觀人次增加至350萬。

博物館原為1893年芝加哥世界博覽會的美術宮，已有133年歷史，採希臘復興式建築風格，並列入國家史蹟名錄。

自上月公布設計圖後，外界批評新建築過於龐大，遮擋原有的新古典主義立面。芝加哥歷史學者薩繆爾森(Tim Samuelson)指出，新迎賓大廳及南側門廊整修工程，未充分尊重原建築精緻的比例與細節。

蓋特曼表示，團隊曾在純玻璃建築與呼應古典風格的方案間反覆取捨，希望新設施既與原建築協調，又能展現現代特色。拉姆齊則稱，景觀式設計可避免在古蹟前直接興建大型玻璃建築，遊客也能透過玻璃牆及天窗欣賞原建築。

芝加哥市規畫與發展局澄清，市府並未特別要求景觀式設計，但認為目前方案對古蹟影響較小，符合保存標準，並曾建議降低高度、減少遮擋。

館方指出，現有入口動線複雜，對輪椅使用者尤其不便。新設施將改善無障礙通行，讓民眾更方便進入博物館。

精華 FAQ

  • 館方表示，現有入口動線複雜，對一般遊客與輪椅使用者都不友善，新迎賓大廳可改善進出與無障礙通行，並提供免購票的公共空間。

  • 批評焦點在於建築規模過大，28呎高、458呎寬，可能遮擋科工館原有的新古典主義立面，也被認為未充分尊重古蹟精緻比例與細節。

  • 設計團隊稱曾比較7種方案，盼在現代感與古典風貌間取得平衡；市府則認為現行景觀式設計對古蹟影響較小，並建議再降低高度、減少遮擋。

芝加哥

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