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芝加哥2男涉盜刷外州糧食券近3000萬元 司法部起訴

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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持有電子糧食劵福利轉帳卡(EBT)者，每月卡上都會收到由政府撥出的補助金額購買食...
持有電子糧食劵福利轉帳卡(EBT)者，每月卡上都會收到由政府撥出的補助金額購買食物。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國司法部指控芝加哥2名男子利用竊得的外州EBT資料，在合法SNAP商店內製造虛假交易，詐領約2970萬元，成為近期全國糧食券打擊行動中最大案件。

美國司法部21日宣布，芝加哥兩名男子涉嫌利用竊取的俄亥俄州電子糧食劵福利轉帳卡(EBT)帳戶資料，透過旗下獲准接受糧食券的商店進行數千筆虛假交易，詐領約2970萬元聯邦糧食補助，成為司法部近期全國打擊糧食券詐欺行動中金額最大的案件。

根據俄州南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，被告亞辛(Jorag Yaseen)及卡南(Rami Kanaan)經營芝加哥多家獲准參與「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)的零售商店。

檢方指控，兩人自2024年2月至2025年4月間，利用從俄州及其他州竊取的EBT帳戶資料，進行數千筆交易，實際上卻沒有顧客購物，也未發生真正的商品銷售。

由於涉案商店本身具有合法接受SNAP付款的資格，這些虛假交易在系統中看似正常消費，款項則來自真正糧食券受益人的帳戶。

起訴書列舉2024年3月4日三筆跨州電子交易，合計1243.46元。檢方估計，整個犯罪期間造成的損失高達2970萬元，平均每月約200萬元。

兩名被告面臨共謀電信詐欺、電信詐欺及共謀洗錢等罪名。檢方並指控，部分不法所得被用於購買汽車，供海外使用或運送至國外。

司法部指出，自9月1日至10月21日，全國相關執法行動查獲的SNAP詐欺損失接近4200萬元，其中芝加哥這起案件就占約七成，規模遠超其他案件。

相較之下，喬治亞州亞特蘭大另一宗案件涉嫌詐領約440萬元，密西根州蘭辛一名商店業者涉案金額則約109萬元。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)表示，川普政府將強力打擊糧食券詐欺。農業部督察長沃克(John Walk)也指出，SNAP詐欺直接侵害仰賴補助維生的低收入民眾。

國土安全調查局官員表示，相關犯罪網絡可能利用側錄裝置、遭竊身分資料及不法零售商進行詐欺。

當局建議，俄州及其他州SNAP受益人若發現帳戶餘額異常減少，或出現不明消費紀錄，應立即聯繫所屬州的SNAP管理機關，查詢交易並通報疑似盜刷情況。

精華 FAQ

  • 被告利用竊取的俄亥俄州及其他州EBT帳戶資料，透過自家可收受SNAP付款的商店製造數千筆假交易，讓系統誤以為是正常消費，實際上並無真實購物。

  • 起訴書估計，兩人在2024年2月至2025年4月間共詐領約2970萬元聯邦糧食補助，平均每月約200萬元，是司法部近期打擊行動中金額最大的案件。

  • 官員提醒，相關犯罪網絡可能結合側錄裝置、遭竊身分資料與不法零售商作案，受益人若發現餘額異常減少或不明交易，應立即通報州SNAP機關。

糧食券 芝加哥 司法部

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