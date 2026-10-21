被質疑坐姿像軍人？華人走線客庇護被拒 提上訴

現階段美國申請庇護審理環境出現顯著變化，被拒率大幅提高。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華人走線客高約翰因被法官質疑曾服役、宗教信仰不真實而遭拒庇護並已上訴；同時美國庇護審理近年拒絕率大升，法官變動與政策因素備受關注。

「你的坐姿就像軍人，」一名華人走線 客高約翰(化名)日前以基督教信仰遭迫害為由，出席移民法庭俗稱「大庭」(Individual Merits Hearing)的庇護 聽證，未料法官在審理過程中，多次質疑他曾在中國當過兵，甚至以其坐姿看起來像軍人為由，要求他坦白交代過往經歷。儘管高約翰一再否認當過兵，法官仍要求他提出在中國工作的詳細證明，並對其宗教信仰的真實性提出諸多疑問，最終駁回他的庇護申請。

高約翰向本報記者表示，自己從未當過兵，也沒有任何軍事背景，對於法官一再懷疑他曾經服役，感到十分意外。尤其法官以坐姿作為質疑理由，讓他難以理解，只能反覆強調自己沒有從軍經歷。

據他描述，法官隨後要求他提供過去在中國工作的詳細證明，以釐清其身分背景。然而，他是透過美墨邊境走線進入美國，離開中國後，根本無從取得相關工作文件。面對法官的要求，他感到十分無奈，也難以提出進一步佐證。

除了個人背景，法官對他的宗教信仰也進行相當仔細的盤問，尤其質疑他來美已經一年多，為何至今仍未接受洗禮。高約翰表示，抵美後他的確有參加教會活動，但為了維持生計，必須從事送貨工作。由於工作時間不固定，有時與教會聚會衝突，因此無法每次都到教堂。

他說，自己並非不願參加宗教活動，而是必須工作賺錢，支付日常生活開銷，難以完全按照教會聚會時間安排工作。然而，法官仍對他的宗教信仰及相關經歷抱持懷疑態度，最終未批准他的政治庇護申請。

高約翰表示，對於裁決結果感到失望，但仍希望透過法律途徑爭取留美機會，他已提出上訴，並為此再支付4000元。

從被質疑曾在中國服役、要求提出難以取得的工作證明，到必須解釋未受洗及無法固定參加教會活動的原因，高約翰的經歷反映出現階段部分走線客在政治庇護審理中面臨的現實壓力。

美國移民法庭俗稱「大庭」的個別實質聽證，是移民法官聽取當事人證詞、審查證據，並就庇護及其他移民救濟作出裁決的重要程序。

依據美國移民法，宗教屬於政治庇護的法定保護理由之一。法官可以綜合證詞、相關文件及其他證據，評估申請人的可信度。不過，接受洗禮並非宗教庇護的法定必要條件，未受洗或無法每次出席教會活動，也不能單憑這些情況就認定申請人缺乏真實信仰。

這起個案發生之際，美國政治庇護審理環境正出現顯著變化。根據雪城大學交易紀錄存取資訊中心(TRAC)統計，2026年6月全美移民法庭審結的庇護案件中，94.1%遭拒，核准率僅5.5%。

其中移民法庭法官陣容近年出現大幅變動，2025及2026財政年度共有279名移民法官被解雇或辭職。川普政府今年迄今已聘用192名新移民法官，另有53名臨時法官加入移民法庭。

2026財政年度共有743名法官審理過庇護案件，其中僅43%是在川普重返白宮前就已任職的法官。

庇護拒絕率上升的現象也不僅出現在新任法官身上。TRAC分析130名從2021至2026財政年度持續審理庇護案件的法官發現，其中約四分之三今年拒絕庇護申請的比例，高於2021年；這些法官的平均拒絕率增加33個百分點。

不過，TRAC提醒，法官組成只是影響庇護裁決結果的因素之一，申請人是否有律師代理、國籍、是否遭拘留、移民政策，以及分配給法官的案件類型等，都可能影響拒絕率。