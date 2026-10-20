芝市、庫克郡郊區 108提前投票所啟動

芝加哥選委會主席賀南德茲(左)與庫克郡書記官高登(右)宣布芝市、庫克郡郊區共108個提前投票所啟動。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 距離11月3日期中選舉僅兩周，芝加哥與庫克郡郊區同步擴大提前投票，並提供中文選票、臨時投票站及選票追蹤服務。

距離11月3日美國期中選舉僅剩約兩周，芝加哥市及庫克 郡郊區19日起全面擴大提前投票 服務，合計開放108處提前投票地點，其中芝加哥市52處、庫克郡郊區56處。選務官員表示，選民可依住家、工作地點或通勤路線選擇方便的投票所，其中多個投票所將提供中文選票及協助服務，鼓勵選民及早安排投票。

芝加哥選舉委員會19日在市中心超級投票中心，宣布全市50個區(Wards)的提前投票所開放，加上原有的兩處市中心投票地點，全市共有52處可供選民提前投票。市中心兩處投票地點分別位於州街與亞當斯街交會處，以及西華盛頓街69號(69 W. Washington St.)六樓。全市提前投票所開放時間為周一至周五上午9時至下午6時、周六上午9時至下午5時，以及周日上午9時至下午4時。

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel A. Hernandez)指出，截至18日晚間，已收到3萬234張寄回的郵寄選票，高於今年初選同一階段的約2萬7000張，顯示已有不少選民提前參與投票。她提醒，申請郵寄選票的截止日期為10月29日，建議有意申請的選民儘早辦理。透過美國郵政署寄回的選票，必須在11月3日或之前蓋上郵戳。

她也提到，所有提前投票所及選舉日投票地點均設有觸控螢幕投票設備，提供包括中文12種語言的語音選票。選民也有權自行攜帶口譯人員協助投票。

此外，選委會在10月28日至30日將於芝加哥州立大學(Chicago State University)、東北伊利諾大學(Northeastern Illinois University)及芝加哥大學(University of Chicago)增設臨時提前投票站，方便大學生、教職員及其他符合資格的選民投票。

選委會外展專員李凱明補充，包括11、12、13、40、42、46、48區以及超級投票所等提前投票所，都安排了中文選舉官，凡對投票所有疑問者，可向這些人員尋求協助。

庫克郡書記官高登(Monica Gordon)則表示，隨著11月3日州長選舉暨期中選舉進入最後兩周，郊區56處提前投票所也已全面開放，讓選民擁有更多投票選擇。

高登說，庫克郡郊區選民可自由選擇在56處提前投票。所有提前投票地點也設置智慧型選票投遞箱(Smart Ballot Drop Boxes)，並提供強化的選票追蹤功能，方便選民確認選票處理狀態。

兩個選務機關均提醒，尚未完成選民登記的民眾，可以在提前投票地點現場辦理。庫克郡郊區居民登記時須攜帶兩種身分證明文件，其中一種必須顯示目前住址。11月3日選舉當天，也提供符合資格選民現場登記服務。

有關庫克郡郊區的選舉信息，可查詢：www.CookCountyClerk.com/voterinfo。芝加哥選委會官網：chicagoelections.gov。

芝全市52處提前投票所即起開放投票。(特派員黃惠玲／攝影)