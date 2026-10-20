全美16大城 10月買房議價空間增

芝加哥房市經歷春夏兩季的激烈競爭後，隨著秋季到來逐漸降溫，單一物件在開放參觀(open house)期間看房人數明顯減少。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Redfin分析顯示，10月是芝加哥等美國主要城市議價空間較大的買房時機，但高房價與7.4%房貸利率仍壓抑需求，市場呈現降溫與競爭減少並存。

芝加哥 房市經歷春夏兩季的激烈競爭後，隨著秋季到來逐漸降溫。房地產網站Redfin最新分析指出，10月是芝加哥及其他波士頓 、費城 及奧蘭多等15個美國主要城市最適合買家議價的月份。過去五年數據顯示，芝加哥10月房屋成交價中位數，平均較6月旺季低約10%。不過，30年期固定房貸利率升至7.4%，仍讓不少買家望而卻步。

Keller Williams One Chicago房仲崔湯米(Tommy Choi)最近在熱門的林肯公園(Lincoln Park)出售一棟連棟住宅，參觀人數不到30人，最終收到四份出價。他說，若在夏季旺季，同一物件參觀人數可能破百，收到出價也會達約10份。該房屋最終以高於開價近10萬元成交，若在夏季出售，價格可能更高。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，進入10月後，仍未售出的房屋往往讓賣家更願意讓步，包括接受低於開價的出價、主動降價或提供其他優惠條件。許多屋主不希望交易拖到年底假期，因此急於完成出售。

伊利諾州房地產經紀人協會(Illinois Realtors)統計顯示，2021年至2025年間，芝加哥10月住宅成交價中位數，平均較6月低約10%。房屋待售時間越長，賣家通常也越願意降價。

EXIT Strategy Realty/EMA Management管理經紀人莫里斯(Ezekiel Morris)說，今年芝加哥房市主要問題仍是住宅供應不足及購屋負擔沉重。

儘管秋季通常是買房的有利時機，芝加哥房價近年仍持續上漲。Redfin數據顯示，芝加哥都會區2020年10月住宅成交價中位數為27萬5000元，2025年10月已攀升至36萬6500元，五年間上漲約33%。

若比較6月旺季，2020年成交價中位數為26萬9000元，2025年已達40萬7000元，漲幅約51%。

除了房價上漲，房貸利率攀升也進一步壓縮購屋能力。根據房地美(Freddie Mac)最新數據，30年期固定房貸平均利率為7.40%，高於一年前的6.27%。

Redfin指出，全美9月待成交住宅銷售量(Pending Home Sales)較8月下降4%，年減8.6%，也是三年來首次出現全美50個人口最多都會區待成交量全面下滑的情況。其中芝加哥待成交住宅銷售量年減5.8%，已簽約交易取消比例達14.1%。

費爾韋瑟指出，芝加哥與全美其他地區不同，住宅供應偏緊、買家需求相對較強。不過，10月仍是最有利的議價時機，因為高房貸利率已迫使許多買家退出市場，競爭也隨著較少。

CrossCountry Mortgage房貸業務執行副總裁吉爾德姆(Dan Gjeldum)表示，今年房貸利率上升較快，部分原因與伊朗戰爭推升油價及通膨壓力有關，該公司近期接獲的潛在客戶詢問也明顯減少。

吉爾德姆說，年底往往充滿購屋機會，但是否適合現在買房，仍取決於個人財務狀況。他建議買家先與房貸專業人士討論，確認每月還款金額。

崔湯米則提醒，買家若一味等待明年利率下降，未必能買到更便宜的房子，因沒有人能準確預測利率何時下降、降幅多大。目前仍積極尋屋的買家，反而可能趁競爭減少，取得較有利的交易條件。