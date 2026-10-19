超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲
美國氣象局預測今年冬季可能出現超強聖嬰，芝加哥氣溫偏暖機率達50%至60%，但仍可能遭遇寒流、降雪與暴風雪。
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美國氣象局預測今年冬季可能出現超強聖嬰，芝加哥氣溫偏暖機率達50%至60%，但仍可能遭遇寒流、降雪與暴風雪。
美國國家氣象局(National Weather Service)15日發布最新冬季氣候展望指出，今年冬季可能出現「歷史性強烈」的聖嬰現象(El Niño)，預料將使芝加哥及美國北部地區氣溫高於正常水準。芝加哥地區今冬氣溫偏暖的機率達50%至60%，但氣象專家提醒，暖冬不代表沒有嚴寒或暴風雪，民眾仍須做好冬季防寒準備。
聖嬰現象是指太平洋海水溫度異常升高，進而改變全球大氣環流及天氣型態的氣候現象，通常每隔兩年至七年發生一次。上一次聖嬰現象出現在2023年至2024年，而目前預測的這波聖嬰現象，可能持續至2027年3月。
國家氣象局氣象學家杜姆(Kevin Doom)表示，今年冬季芝加哥可能感覺與其他較溫暖的冬天相似，尤其冬季後半段，聖嬰現象對氣溫的影響預料更加明顯。他說，「這不代表每天的氣溫都會高於平均值，」即使整體冬季偏暖，芝加哥仍可能出現一段段嚴寒天氣，以及降雪或冬季風暴。
根據氣象局分析，今年預測的聖嬰現象強度，可能與1982年至1983年冬季的超強聖嬰相當，甚至有機會成為1950年以來最強的聖嬰現象之一。
1982年至1983年的聖嬰期間，芝加哥地區冬季平均氣溫比正常值高出華氏5至7度，降雪量則減少25%至50%。不過，氣象局強調，這些數據屬於歷史比較，並不代表今年冬季一定會出現相同結果。
報告指出，強烈聖嬰現象可能使高空噴射氣流(Jet Stream)增強，減少極地冷空氣大規模南下的機會，因此芝加哥受到極地渦旋(Polar Vortex)影響、出現持續性酷寒天氣的機率可能降低。
不過，氣象局同時提醒，「沒有兩次聖嬰現象完全相同」，即使強度相近，對各地氣溫、降雪及冬季風暴的實際影響仍可能有所差異。
杜姆表示，雖然目前的預測並非百分之百確定，但由於這波聖嬰現象可能異常強烈，氣象局對今年冬季氣溫高於正常水準的預測具有相當高的信心。「這是我們很長一段時間以來見過最強的聖嬰現象，至少在我的氣象工作生涯中是如此。」杜姆說。
整體而言，芝加哥今年冬季有望比往年溫和，但民眾仍不能掉以輕心。即使平均氣溫偏高，短期寒流、積雪及暴風雪仍可能發生，冬季天氣依舊存在明顯變數。
因國家氣象局預估今年冬季將出現「歷史性強烈」聖嬰現象，帶動美國北部氣溫高於正常水準，芝加哥冬季偏暖的機率因此升高到50%至60%。 強烈聖嬰可能增強高空噴射氣流，降低極地冷空氣大規模南下機會，讓持續性酷寒天氣變少；但整體偏暖不代表沒有短暫寒流、降雪或冬季風暴。 因為沒有兩次聖嬰現象完全相同，即使強度相近，實際影響仍可能不同。芝加哥雖可能暖冬，仍有機會出現嚴寒、積雪與暴風雪，天氣變數很大。
精華 FAQ
因國家氣象局預估今年冬季將出現「歷史性強烈」聖嬰現象，帶動美國北部氣溫高於正常水準，芝加哥冬季偏暖的機率因此升高到50%至60%。
強烈聖嬰可能增強高空噴射氣流，降低極地冷空氣大規模南下機會，讓持續性酷寒天氣變少；但整體偏暖不代表沒有短暫寒流、降雪或冬季風暴。
因為沒有兩次聖嬰現象完全相同，即使強度相近，實際影響仍可能不同。芝加哥雖可能暖冬，仍有機會出現嚴寒、積雪與暴風雪，天氣變數很大。
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