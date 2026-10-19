超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲

國家氣象局最新預測指出，芝城今冬氣溫高於平常的機率達到六成。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 美國氣象局預測今年冬季可能出現超強聖嬰，芝加哥氣溫偏暖機率達50%至60%，但仍可能遭遇寒流、降雪與暴風雪。

美國國家氣象局(National Weather Service)15日發布最新冬季氣候展望指出，今年冬季可能出現「歷史性強烈」的聖嬰現象(El Niño)，預料將使芝加哥 及美國北部地區氣溫高於正常水準。芝加哥地區今冬氣溫偏暖的機率達50%至60%，但氣象專家提醒，暖冬不代表沒有嚴寒或暴風雪，民眾仍須做好冬季防寒準備。

聖嬰現象是指太平洋海水溫度異常升高，進而改變全球大氣環流及天氣型態的氣候現象，通常每隔兩年至七年發生一次。上一次聖嬰現象出現在2023年至2024年，而目前預測的這波聖嬰現象，可能持續至2027年3月。

國家氣象局氣象學家杜姆(Kevin Doom)表示，今年冬季芝加哥可能感覺與其他較溫暖的冬天相似，尤其冬季後半段，聖嬰現象對氣溫的影響預料更加明顯。他說，「這不代表每天的氣溫都會高於平均值，」即使整體冬季偏暖，芝加哥仍可能出現一段段嚴寒天氣，以及降雪或冬季風暴。

根據氣象局分析，今年預測的聖嬰現象強度，可能與1982年至1983年冬季的超強聖嬰相當，甚至有機會成為1950年以來最強的聖嬰現象之一。

1982年至1983年的聖嬰期間，芝加哥地區冬季平均氣溫比正常值高出華氏5至7度，降雪量則減少25%至50%。不過，氣象局強調，這些數據屬於歷史比較，並不代表今年冬季一定會出現相同結果。

報告指出，強烈聖嬰現象可能使高空噴射氣流(Jet Stream)增強，減少極地冷空氣大規模南下的機會，因此芝加哥受到極地渦旋(Polar Vortex)影響、出現持續性酷寒天氣的機率可能降低。

不過，氣象局同時提醒，「沒有兩次聖嬰現象完全相同」，即使強度相近，對各地氣溫、降雪及冬季風暴的實際影響仍可能有所差異。

杜姆表示，雖然目前的預測並非百分之百確定，但由於這波聖嬰現象可能異常強烈，氣象局對今年冬季氣溫高於正常水準的預測具有相當高的信心。「這是我們很長一段時間以來見過最強的聖嬰現象，至少在我的氣象工作生涯中是如此。」杜姆說。

整體而言，芝加哥今年冬季有望比往年溫和，但民眾仍不能掉以輕心。即使平均氣溫偏高，短期寒流、積雪及暴風雪仍可能發生，冬季天氣依舊存在明顯變數。