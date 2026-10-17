伊州長去年收入940萬元 身家增至42億

伊州州長普立茲克身家超過42億元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 伊州州長普立茲克公布2025年度部分報稅資料，顯示夫妻收入略降但身家增至42億元，家族信託與巨額自費競選仍引發關注。

伊利諾州 億萬富豪州長普立茲克(JB Pritzker)15日公布2025年度部分聯邦及州所得稅申報資料，顯示他與妻子MK Pritzker去年合計收入約940萬元，較2024年的1070萬美元減少約130萬元。值得注意的是，這筆收入尚未包括龐大家族信託資產帶來的全部收益。根據富比世(Forbes)估計，普立茲克目前身家已達42億元，較一年前增加約5億元。

根據普立茲克競選團隊公布、由德勤會計師事務所(Deloitte)整理的報稅 摘要，夫妻兩人2025年收入主要來自投資，包括約400萬元資本利得、360萬元股息，以及180萬元利息收入。此外，另有約2萬8000元農業收入，以及約3萬4000元不動產、權利金及其他投資相關收益。

普立茲克自2019年就任州長以來，便未領取州長薪資，主要收入來自投資及家族財產。他在上任時將大部分投資交由盲目信託(Blind Trust)管理，以降低潛在利益衝突。

報稅資料顯示，夫妻兩人去年已繳納約510萬美元聯邦所得稅，超過實際應繳金額，約280萬美元溢繳稅款將抵扣2026年度稅負。

不過，公開資料僅反映夫妻個人報稅情況，並未完整揭露家族信託收入。普立茲克競選團隊指出，相關信託去年另外繳納5040萬元聯邦稅及880萬元伊州所得稅，顯示信託所涉及的收益規模遠超個人申報所得。

普立茲克是凱悅酒店(Hyatt Hotels)創辦家族繼承人，也是美國最富有的政治人物之一。根據富比世估算，其個人淨資產已從去年約37億元增至42億元。

與前一年相比，2025年報稅資料另一項差異是沒有賭博獎金。普立茲克2024年曾在拉斯維加斯玩21點撲克牌，贏得約140萬元，當時引發廣泛關注。他事後表示自己非常幸運，並將這筆獎金捐作慈善用途。

普立茲克夫婦2025年另捐出約190萬元作為慈善用途，低於2024年的330萬元。

隨著伊州州長選舉將於11月舉行，尋求第三任期的普立茲克也持續投入巨額個人資金。據報導，他歷次州長競選自掏腰包金額累計超過4億3000萬元，其中今年競選投入約9050萬元。

共和黨對手貝利(Darren Bailey)截至15日尚未公布最新年度報稅資料。普立茲克則自2017年首次競選州長以來，每年均公開部分所得稅資料，但其家族信託的完整財務情況仍未對外揭露。