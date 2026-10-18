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北美首款電池動力列車 芝城搶先看 預計2028年行駛

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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Metra首款電池動力列車預計2028年3月投入營運。(Metra官方臉書)
Metra首款電池動力列車預計2028年3月投入營運。(Metra官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥Metra首款電池動力通勤列車亮相，預計2028年先行駛Rock Island線，並在通過聯邦測試後正式投入營運。

芝加哥通勤鐵路系統Metra首款電池動力列車，14日在市中心拉薩爾街車站(LaSalle Street Station)公開亮相，讓民眾搶先體驗未來通勤列車的模樣。這款號稱北美首款專為當地市場打造的電池動力通勤列車，預計2028年3月投入營運，率先行駛通往芝加哥南郊藍島(Blue Island)的岩石島(Rock Island)線。

Metra現有列車車齡普遍偏高，車廂平均使用年限達32年，最老的車廂甚至於1953年製造。新型電池列車的登場，被視為Metra推動車隊現代化的重要一步。

這款由美國Stadler USA製造的列車，車身採綠色與藍色塗裝，單層車廂內設有現代化座椅、行李架、掛衣鉤，以及可供四人使用的桌椅座位區，整體設計與Metra較新的安靜車廂相似。

Metra首款電池動力列車由Stadler USA打造。(Stadler USA...
Metra首款電池動力列車由Stadler USA打造。(Stadler USA官網截圖)

此次展示的列車由兩節載客車廂及一節電池車廂組成，兩端載客車廂均設有駕駛室。中間的電池車廂未來將配置鋰離子電池，並設有狹窄且燈光明亮的通道，讓乘客可以穿越，但不得停留。

Metra執行長德文斯基(Jim Derwinski)表示，電池列車最長續航里程約70哩，預定行駛的Rock Island支線全長約15哩，十分適合採用電池動力。

與現有柴油機車相比，電池列車運行時噪音更低、地面震動更小，對鐵道沿線住宅密集的芝加哥南區尤其有利。此外，由於列車編組較短，未來也有機會增加非尖峰時段班次，以因應通勤模式改變後的運輸需求。

根據Metra發言人吉利斯(Michael Gillis)說明，Metra共投入2億3400萬元，採購包括此次展示列車在內的八列電池動力列車，其餘七列預計於2028年底前陸續交付。

未來實際投入營運時，每列車還將增加兩節配有洗手間的單層載客車廂，配置在兩端駕駛車廂之間，以提升載客量及乘車便利性。

製造商Stadler已在歐洲推出類似電池列車，並將其命名為FLIRT，意指「快速、輕量、創新區域列車」(Fast Light Innovative Regional Train)。該公司也在加州推出氫能動力版本，並在德州達拉斯提供柴油版本。

這款新列車雖具備高速行駛能力，但Metra表示，營運時仍將遵守現行最高時速79哩的限制。

Metra表示，待電池安裝完成後，列車將運往科羅拉多州接受聯邦政府要求的完整測試，通過相關安全審查後，才能投入公共運輸服務。

Metra首款電池動力列車駕駛艙。(Metra官方臉書)
Metra首款電池動力列車駕駛艙。(Metra官方臉書)

精華 FAQ

  • 這是北美首款專為當地通勤市場打造的電池動力列車，象徵Metra車隊現代化邁出關鍵一步，也代表芝加哥通勤鐵路開始導入更低噪音、較少震動的新世代運具。

  • Metra預計在2028年3月先讓電池列車投入Rock Island線營運，該線通往芝加哥南郊藍島，全長約15哩，路線距離與電池列車約70哩續航相當匹配。

  • 相較柴油機車，電池列車運行時更安靜、震動更小，對沿線住宅密集地區更友善；此外，編組較短也讓Metra未來有機會在非尖峰時段增加班次，提升運輸彈性。

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