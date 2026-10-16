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芝大附近兄弟會疑爆性侵 校方監管惹議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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圖為爆出性侵案的芝加哥大學兄弟會會所。(美聯社)
圖為爆出性侵案的芝加哥大學兄弟會會所。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥大學附近AEPi兄弟會派對傳出疑似性侵案，警方與友人稱現場有人阻擋救援並疑似鼓勵行為，校方與總會已展開調查。

芝加哥大學附近的猶太裔兄弟會Alpha Epsilon Pi(AEPi)日前傳出疑似性侵案件，一名21歲女子在派對期間疑遭男子性侵，警方報告指出，當時有一群男子聚集浴室外，不僅阻止受害者友人進入，還疑似歡呼助長性侵行為。事件引發外界質疑兄弟會派對安全措施，以及大學對未獲正式認可的校外兄弟會，究竟有多少監督權限。

根據芝加哥太陽時報取得的警方報告，受害女子11日凌晨參加AEPi派對，跳舞並飲用數杯酒後開始感到不適。兩名友人在浴室內發現她與一名男子，女子當時意識不完全清醒，兩人衣著均有不同程度的不完整。

友人表示，當時有一群男子試圖阻止她們進入浴室，並在外面歡呼，似乎鼓勵浴室內正在發生的行為。

AEPi全國總會發言人皮爾斯(Jonathan Pierce)表示，沒有兄弟會成員在事發時知悉疑似性侵事件，也沒有人參與浴室外的歡呼行為。

芝加哥大學及警方表示，受害女子與涉嫌性侵的男子均非芝大學生，也與校方沒有關係。目前警方已鎖定一名關係人，但尚未逮捕任何嫌疑人。

事件也使大學兄弟會文化與校園性暴力問題再次受到關注。

芝加哥大學表示，校方並不承認任何兄弟會組織，AEPi也不屬於校方認可的學生團體。不過，參與兄弟會的芝大學生仍須遵守校規，違規者可能面臨紀律處分。

羅斯福大學刑事司法教授柯克納(Anne Kirkner)指出，大學對校外或未獲認可兄弟會的管轄權經常模糊不清，尤其涉及非本校學生時，更容易產生責任歸屬爭議。

她說，部分學校可能以事件不屬於管理範圍為由，迴避處理性不當行為的責任。不過，若在場學生涉嫌鼓勵或縱容性侵，校方仍可依學生行為守則調查。

芝大表示，將在警方刑事調查之外，另行調查是否有學生違反校規，必要時採取紀律處分。

AEPi全國總會表示，已暫停該分會所有活動，並全面配合調查。總會規定派對必須建立賓客名單，成員也須接受安全規範訓練，違規者可能遭開除會籍。但目前不清楚事發派對是否備有賓客名單，也無法確認受害女子與涉嫌施暴者是否列名其中。

一名曾試圖介入的受害者友人透露，派對現場設有保持清醒的安全監督人員，其中一人曾在事後協助女子離開，但事發當下，沒有人進入浴室制止。

AEPi芝大分會過去也曾捲入爭議。2016年，該分會成員涉及種族歧視、厭女及仇視穆斯林的電子郵件外洩，其中有人將穆斯林學生代表稱為「恐怖分子」。

今年夏天，威斯康辛大學麥迪遜分校的AEPi分會也傳出疑似入會霸凌事件，約30名男子被發現身上沾滿食物及調味料，聚集在兄弟會地下室。該分會自2015年起便未獲校方正式認可。

AEPi在全球八個國家設有超過190個分會。此次案件再次凸顯，即使兄弟會未獲大學認可，其活動仍可能涉及校內學生與校外人士，如何確保派對安全、釐清監督責任，已成為校園關注焦點。

精華 FAQ

  • 一名21歲女子在AEPi派對飲酒後感到不適，友人在浴室發現她與一名男子情況異常；警方報告並指稱，現場有人阻擋友人進入，甚至疑似在外歡呼。

  • 因AEPi並非芝大正式認可的兄弟會，外界質疑校方對校外組織的監管權限與責任界線；尤其當涉及非本校學生時，校方如何處理校園性暴力更受關注。

  • AEPi全國總會已暫停該分會所有活動並配合調查；芝大則表示將在警方刑事調查之外，另外查明是否有學生違反校規，必要時會施以紀律處分。

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