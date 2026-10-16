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中美友好慶典登場 五星旗飄揚芝市戴利廣場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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中美國旗飄揚在戴利廣場上。(特派員黃惠玲／攝影)
中美國旗飄揚在戴利廣場上。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥華人社區於戴利廣場舉行中美友好慶典，慶祝美國建國250周年與中國成立77周年，並透過升旗、致詞及表演展現民間交流。

芝加哥華人社區14日中午在市中心戴利廣場(Daley Plaza)舉行「美中地區中美友好慶典」，共同慶祝美國建國250周年及中華人民共和國成立77周年，活動匯集超過50個組織、數百位人士，透過升旗、官員致詞及文藝演出，展現中美民間友誼。

該活動由美中地區中美友好慶典籌備委員會主辦。主辦方包括伊州眾議員馬靜儀、芝加哥市議員11區區長Nicole Lee，25區區長Byron Lopez、美國多族裔委員會、GSA Global Eye Magazine、美國海外交流協會/五邑同鄉會、芝加哥廣州協會。

出席嘉賓包括伊州第8選區州眾議員福特(La Shawn Ford)、芝加哥市府商業與社區發展副市長布多維奇(Max Budovitch)、庫克郡州檢察官辦公室社區參與專員Christine Chan、聯邦眾議員傑克森(Jonathan Jackson)辦公室資深顧問V.J.博士，以及中國駐芝加哥總領館領事王皓等。

活動一開始舉行美國及中國國旗升旗典禮，與會者在國歌聲中，向冉冉升起的兩國國旗行注目禮。當鮮豔的五星紅旗在芝加哥市中心戴利廣場上空迎風飄揚時，許多在場僑胞心情激動，流露感動神情，現場氣氛莊嚴而溫馨。

中美友好慶典籌備委員會主席劉紅首先致詞表示，此次慶典不僅紀念兩國重要節日，也向中國國家主席習近平及夫人彭麗媛訪美表達祝賀，期盼相關交流為中美持續對話、增進理解及擴大合作創造更多契機。她指出，旅美華僑華人在積極參與美國社會建設的同時，也珍視中華文化及與祖籍國的情感連結，願意發揮橋梁作用，促進兩國人民相互了解。她期盼以此次慶典為起點，持續推動民間交流、凝聚社區力量，為下一代創造和平、友善的未來。

芝加哥副市長布多維奇(左三)向劉紅(右一)等表示，華人的努力讓美國變得更加美好。...
芝加哥副市長布多維奇(左三)向劉紅(右一)等表示，華人的努力讓美國變得更加美好。(特派員黃惠玲／攝影)

代表芝市長強森出席的布多維奇，轉達了市長對華人社區的問候，並感謝美亞健康協會主任劉紅及慶典籌備委員會促成活動。布多維奇表示，華人社區在芝加哥的社區發展、小型企業、文化機構、醫療體系及公共事務方面貢獻卓著。「你們不只是芝加哥故事的一部分，更正在塑造這座城市的未來。」他說，市府重視與不同族裔社區合作，透過對話與交流增進理解，共同打造更美好的芝加哥。

福特致詞時則肯定華人社區對美國社會的貢獻，表示華人的努力讓美國變得更加美好。

現場文藝演出為整個活動增添文化魅力，開場的李氏公所醒獅隊以及168健身隊的舞龍隊伍十分吸睛，演出節目則有快樂有我健身隊的「祖國」、東方藝術團旗袍舞「千古一醉」、168健身隊的「中國風」、希林藝術學院的「月亮女神」，以及禪武館黃幼帶來的武術表演，充分展現中華文化特色。

李氏公所醒獅隊演出。(特派員黃惠玲／攝影)
李氏公所醒獅隊演出。(特派員黃惠玲／攝影)
快樂有我健身隊演出「祖國」。(特派員黃惠玲／攝影)
快樂有我健身隊演出「祖國」。(特派員黃惠玲／攝影)
東方藝術團綜藝團旗袍表演「千古一醉」。(特派員黃惠玲／攝影)
東方藝術團綜藝團旗袍表演「千古一醉」。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動以「美中地區中美友好慶典」為名，主要慶祝美國建國250周年及中華人民共和國成立77周年，同時強調中美民間友誼與社區交流。

  • 主辦方包括伊州眾議員馬靜儀、芝加哥市議員Nicole Lee等多個團體；出席嘉賓則有州眾議員福特、市府官員布多維奇及中國駐芝加哥總領館領事王皓等。

  • 現場先舉行美中兩國國旗升旗典禮，之後安排醒獅、舞龍、旗袍舞、健身舞與武術等表演，讓活動兼具莊嚴儀式感與濃厚文化特色。

五星旗 芝加哥 伊州

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