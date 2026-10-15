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應邀Cranbrook國際文化節開場 密西根舞獅隊受歡迎

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密西根舞獅隊在Cranbrook學校國際文化節與觀眾近距離互動，讓大小朋友感受台...
密西根舞獅隊在Cranbrook學校國際文化節與觀眾近距離互動，讓大小朋友感受台灣傳統藝陣的魅力。(密西根舞獅隊提供)

AI摘要

文章摘要整理：

密西根舞獅隊在Cranbrook學校國際文化節以彩帶龍、鼓陣與舞獅開場，並由第二代台裔隊員介紹文化，獲得師生與家長熱烈回響。

密西根舞獅隊(Michigan Lion Dance Heritage)日前應邀參加密西根州布魯姆菲爾德山(Bloomfield Hills)Cranbrook學校國際文化節(International Festival)，以彩帶龍、鼓陣及舞獅擔任開場演出，吸引逾千名師生及家長觀賞。就讀該校的第二代台裔隊員蔡瑞恩(Ryan Lavery)與許安和(James Hsu)，也登台介紹舞獅文化，將文化傳承帶進自己的校園。

隊長林子凡(Jovana Thomsen)向現場師生致意後，蔡瑞恩接著介紹舞獅隊在密西根推廣台灣文化已有43年歷史，足跡遍布底特律美術館、底特律公共圖書館及各地學校。許安和則提到，舞獅具有數百年歷史，象徵祈福納祥，團隊合作則是讓獅子栩栩如生的關鍵。

演出以彩帶舞龍搭配小提琴曲「賽馬」揭開序幕，隨後四人鼓陣以鏗鏘節奏帶出舞獅。團隊特別為文化節設計新橋段，結合音樂、鼓藝與戲劇情節，描述兩隻獅子為大家送上好運，途中因爭搶酒瓶鬧出笑話，最後在大頭佛協助下完成任務，逗得全場笑聲不斷。

林子凡希望舞獅帶來幸運與福氣，讓大家下次考試更順利。

舞獅隊指導老師林曉君於活動中，巧遇昔日在底特律公立高中任教時的學生Amari，他透過Cranbrook協助底特律學生升學的Horizons-Upward Bound(HUB)計畫轉入該校。Amari表示，這是首次欣賞由學生組成的舞獅團隊，從擊鼓、樂器演奏到舞龍舞獅，令人印象深刻。

密西根舞獅隊由李誌德、周啟峰、傅芳政及袁潤誠於1983年創立，成員多為第二代台裔青少年。

密西根舞獅隊隊員於Cranbrook學校國際文化節合影，以舞龍、鼓陣及舞獅擔任開...
密西根舞獅隊隊員於Cranbrook學校國際文化節合影，以舞龍、鼓陣及舞獅擔任開場演出，展現青少年傳承台灣文化的活力。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊四名隊員合力演出鼓陣，以鏗鏘節奏帶出舞獅表演，為Cranbrook學...
密西根舞獅隊四名隊員合力演出鼓陣，以鏗鏘節奏帶出舞獅表演，為Cranbrook學校國際文化節增添熱鬧氣氛。(密西根舞獅隊提供)

黃獅展開寫有「Love、Laughter、Joy」的祝福布條，向Cranbroo...
黃獅展開寫有「Love、Laughter、Joy」的祝福布條，向Cranbrook學校師生傳遞愛、歡笑與喜悅。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊以彩帶舞龍搭配小提琴演奏〈賽馬〉，為Cranbrook學校國際文化節...
密西根舞獅隊以彩帶舞龍搭配小提琴演奏〈賽馬〉，為Cranbrook學校國際文化節揭開序幕。(密西根舞獅隊提供)

精華 FAQ

  • 密西根舞獅隊受邀參加密西根州布魯姆菲爾德山Cranbrook學校的國際文化節，並以彩帶龍、鼓陣及舞獅擔任開場演出，成為活動焦點。

  • 團隊特別設計新橋段，結合音樂、鼓藝與戲劇情節，描述兩隻獅子送好運、爭搶酒瓶鬧出笑話，最後在大頭佛協助下完成任務，逗得全場大笑。

  • 密西根舞獅隊由李誌德、周啟峰、傅芳政及袁潤誠於1983年創立，至今已有43年歷史，成員多為第二代台裔青少年，長期在美國推廣台灣舞獅文化。

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