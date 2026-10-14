換名辦綠卡隱瞞移民紀錄 芝男子遭提告

儘管已入籍為美國公民，但如被查出隱瞞紀錄，也可能成為川普政府提告目標。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部指控芝加哥與中國出生男子分別以不同姓名隱瞞遭拒入境等移民紀錄取得綠卡與入籍，並在川普政府擴大撤銷公民行動下，面臨失去國籍甚至遣返風險。

川普政府近期擴大撤銷歸化公民身分行動，曾使用不同姓名、涉嫌隱瞞過去移民 紀錄的入籍者，成為司法部追查對象。一名已入籍15年的芝加哥 男子，因被控換名重新申請綠卡 ，隱瞞曾遭拒絕入境的紀錄遭聯邦政府提告，並面臨失去美國公民身分及可能遭遣返的處境。今年5月，一名中國出生男子何品(Pin He，音譯)，也因類似情況遭司法部提告。

根據Newsweek報導，聯邦司法部7日在伊利諾州聯邦法院，對出生於奈及利亞的阿金昆米(Emmanuel Tayo Akinkunmi，音譯)提出訴訟，指控他透過隱瞞重要事實，非法取得美國公民身分。

阿金昆米2011年6月8日宣誓入籍，至今已是美國公民15年。然而，政府追查發現，他早在1993年曾使用另一姓名Ezekiel Aremu Adetayo，並以該身分放棄美國綠卡，之後遭下令不得入境美國。移民上訴委員會(BIA)於1997年維持這項決定。

政府指控，阿金昆米後來改用現在的姓名重新申請綠卡，卻在申請表上表示從未使用其他姓名，也否認曾被美國拒絕入境。他的綠卡申請於2000年獲准。2010年，他進一步申請美國公民身分，政府稱他再次隱瞞過去使用不同姓名，以及曾被拒絕入境或遣返的紀錄，最後於2011年成功入籍。

司法部主張，如果他當初如實申報相關資料，可能無法取得綠卡，之後取得的美國公民身分也因此存在法律問題，要求法院撤銷其公民資格。

根據司法部今年5月8日向聯邦法院提交的訴狀，在中國出生的男子何品，於1992年以Chun Di He的姓名進入美國移民程序，1993年遭移民法官下令拒絕入境並遣返，相關命令於1999年成為最終決定。

1993年12月Chun Di He改以何品的姓名提出另一項移民申請，並使用不同的入境日期、地點及申請理由。2004年，移民法官批准其申請，2007年取得綠卡，2013年10月18日入籍美國。

司法部指控，何品在使用「Pin He」身分申請移民福利及入籍時，始終未揭露過去以Chun Di He姓名留下的移民紀錄，因此提告要求撤銷他的美國公民身分。

這兩起案件的共同點，並非當事人單純更改姓名，而是政府指控他們使用不同身分重新申請移民資格，卻沒有揭露可能影響審核結果的舊紀錄。

因為合法改名本身並不違法。許多華人移民因婚姻、中文姓名拼音不同，或入籍時改用英文姓名，只要依規定如實申報，並不會因此自動失去公民身分。

截至10月初，司法部已宣布對40名歸化美國公民採取撤銷公民身分行動，涉及假結婚、身分欺詐及隱瞞移民紀錄等指控，當事人年齡從26歲至76歲，出生地涉及20個國家。