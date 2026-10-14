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芝加哥僑界雙十升旗 近500人出席國慶餐會

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥榮光聯誼會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥榮光聯誼會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥中華會館舉辦雙十升旗及國慶餐會，吸引近500名僑胞與各界人士參與，並由僑界、台灣社團及地方貴賓共同慶賀中華民國國慶。

芝加哥中華會館暨僑學各界10日舉辦慶祝中華民國115年雙十系列活動，中午12時在中華會館孔子廣場舉行升旗典禮，晚間6時移師華埠南富麗華大酒樓舉辦國慶餐會，席開40多桌、近500名僑胞及各界人士參加。

中華會館主席陳偉聖、董事長陳莎莎以及許多僑界代表，都出席了升旗典禮。駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰也與多位同仁到場與會。全體齊唱美國國歌、中華民國國歌，並在國旗歌聲中見證青天白日滿地紅國旗升起。

與會者注目冉冉上升的國旗。(特派員黃惠玲／攝影)
與會者注目冉冉上升的國旗。(特派員黃惠玲／攝影)

晚間國慶餐會時，中華會館歷屆主席、各參事團體及僑學各界代表齊聚，包括安良工商會、龍岡親義公所、洪門致公堂、協勝公會等傳統僑社，以及芝加哥台美商會、中西部客家會、華僑婦女會、世界華人工商婦女企管協會芝加哥分會、台灣同鄉聯誼會、榮光會及多個校友會等團體代表，都出席同慶。

陳偉聖首先在餐會中致歡迎詞，感謝僑界及各界人士踴躍參與，透過雙十活動凝聚社區向心力，促進不同僑團之間的交流與合作。

伊利諾州眾議員馬靜儀、芝加哥第25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)等貴賓，與僑胞共同分享國慶喜悅。餐會在全場齊唱中華民國國歌的熱烈氣氛中展開，台灣同鄉聯誼會也帶來「梅花」、「中華民國頌」等歌曲演唱。

晚會節目精彩多元，包括芝加哥中華會館中文學校學童的活潑演出，以及傳統粵劇、功夫、舞蹈等精彩節目，另有太極班、中華健身隊、K歌兵團、CJ舞隊及夕陽紅唱歌班等團體熱情參與，現場掌聲與歡笑聲不斷。

類延峰也特別偕同仁獻唱「朋友」，感謝芝加哥各界僑團長期以來對中華民國的支持。

中華會館主席陳偉聖(前左四)、董事長陳莎莎(前右五)，以及多位歷任主席，與駐芝台...
中華會館主席陳偉聖(前左四)、董事長陳莎莎(前右五)，以及多位歷任主席，與駐芝台北經文處處長類延峰(前右六)等，在國慶餐會中切蛋糕同慶中華民國生日。(駐芝台北經文處提供)

留學生參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)
留學生參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)

僑界出席雙十升旗典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
僑界出席雙十升旗典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

升旗典禮後，在場人士揮舞美國、中華民國國旗。(特派員黃惠玲／攝影)
升旗典禮後，在場人士揮舞美國、中華民國國旗。(特派員黃惠玲／攝影)

新年晚會籌備會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)
新年晚會籌備會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)

台灣同鄉聯誼會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)
台灣同鄉聯誼會參與雙十升旗。(特派員黃惠玲／攝影)

與會者注目冉冉上升的國旗。(特派員黃惠玲／攝影)
與會者注目冉冉上升的國旗。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動包括中午在中華會館孔子廣場舉行升旗典禮，晚間再移師華埠餐廳舉辦國慶餐會，總計席開40多桌，吸引近500人參加。

  • 中華會館主席陳偉聖、董事長陳莎莎、駐芝加哥處長類延峰及同仁均到場，另有多個傳統僑社、台灣社團與伊州眾議員馬靜儀等貴賓共襄盛舉。

  • 餐會中有台灣同鄉聯誼會演唱《梅花》《中華民國頌》，也有中文學校學童、粵劇、功夫、舞蹈、太極與合唱等節目，氣氛熱烈而多元。

芝加哥 華埠

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