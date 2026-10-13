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芝密西根大道增公車專用道 2.2萬乘客受惠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥市在市中心密西根大道(Michigan Avenue)增設長約1.5哩的公...
芝加哥市在市中心密西根大道(Michigan Avenue)增設長約1.5哩的公車專用道。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥交通局在密西根大道設置公車專用道，盼提升2.2萬名乘客的行車速度與準點率，並結合攝影機執法，後續將以6個月數據評估成效。

芝加哥交通局(CTA)宣布，市中心密西根大道(Michigan Avenue)增設長約1.5哩的公車專用道，從瓦克大道(Wacker Drive)延伸至羅斯福路(Roosevelt Road)，以改善南環區(South Loop)公車行駛速度及準點率。

CTA總裁李爾森(Nora Leerhsen)表示，這段密西根大道是全市最繁忙的公車走廊之一，每天約有1500班公車行經，涵蓋21條路線，平日服務約2萬2000名乘客，經常受到市中心交通壅塞影響。

其中，4號、14號、20號及660號公車屬於CTA高頻率路線，平日上午6時至晚間9時、周末上午9時至晚間9時，班距均不超過10分鐘。

李爾森指出，專用道可減少公車延誤，讓乘客更容易掌握到站時間。她以市中心LoopLink計畫為例，部分路線行車速度提高近30%，預期密西根大道也能帶來類似效益，但實際改善幅度仍取決於交通狀況。

新專用道將漆成醒目的紅色，市府本周開始利用夜間施工，設置相關標誌及路面標線。

為防止一般車輛違規占用，市府將透過「智慧街道」(Smart Streets)計畫，利用CTA公車、市府車輛及路燈上的攝影機，取締違規停放在公車專用道、自行車道及公車站的車輛。

今年1月公布的報告顯示，八輛市府車輛及六輛CTA公車，已累計開出逾4萬4000件警告及違規通知。2024年12月4日至2025年2月7日期間，便開出596張公車專用道罰單及5504件警告。未來另有52輛CTA公車將加裝監控攝影機。

李爾森表示，超過八成因占用公車專用道收到罰單的駕駛，之後沒有再次違規，顯示攝影機取締已逐漸改變駕駛行為。

專用道啟用後，市府將進行六個月的數據蒐集及實地觀察，評估行車時間、準點率、交通及安全狀況，再決定是否需要調整。

精華 FAQ

  • 新設公車專用道長約1.5哩，路段從瓦克大道延伸至羅斯福路，主要是要改善南環區公車行駛速度與準點率，紓解市中心常見壅塞對公車造成的影響。

  • CTA指出，該路段是全市最繁忙的公車走廊之一，每天約有1500班公車行經，涵蓋21條路線，平日服務約2萬2000名乘客，其中4號、14號、20號及660號屬高頻路線。

  • 市府將透過「智慧街道」計畫，利用CTA公車、市府車輛與路燈攝影機取締違停，並先蒐集6個月的行車時間、準點率、交通與安全資料，再決定是否調整。

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