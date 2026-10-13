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芝雙十酒會出席踴躍 類延峰：台美合作持續深化

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州眾議員馬靜儀(左)、格拉斯(Nicolle Grasse，右)出席雙十酒會...
伊州州眾議員馬靜儀(左)、格拉斯(Nicolle Grasse，右)出席雙十酒會，圖中為駐芝台北經文處處長類延峰。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

駐芝加哥辦事處舉辦雙十酒會，逾500位各界人士共襄盛舉，台方強調台美在安全、貿易與科技供應鏈合作持續深化。

芝加哥台北經濟文化辦事處9日晚間舉行中華民國115年雙十酒會，吸引超過500位美國中西部政界、智庫、企業、學術、文化及媒體人士，以及領事團與僑胞出席。印第安納州財長艾略特(Daniel Elliott)、威斯康辛州財長萊伯(John Leiber)、愛阿華州參議會議長辛克萊(Amy Sinclair)、芝加哥中華會館主席陳偉聖等嘉賓到場，共同慶祝雙十。

駐芝台北經文處處長類延峰致詞表示，台灣人民長期努力爭取自由與民主，如今台美已在安全、貿易及共同價值基礎上建立堅實夥伴關係。台灣位處印太第一島鏈中心，也是全球科技供應鏈重要樞紐，製造全球九成以上先進半導體晶片及AI伺服器。

類延峰指出，台灣在自由、反貪腐及國際競爭力等多項國際評比名列前茅，不僅是民主且具韌性的社會，也是維護區域和平的重要力量。他並表示，台灣已成為美國第四大貿易夥伴，2025年台灣對美投資占整體對外投資逾四成，雙邊貿易額突破2560億美元，顯示雙方經貿關係日益緊密。

在安全合作方面，類延峰表示，台灣相信「以實力維護和平」，今年國防預算已達GDP的3.7%以上，並規畫2030年前提高至GDP的5%以上。台美合作也正從半導體擴展至AI、無人機等產業，希望共同建立更完整的供應鏈與產業生態系。

愛阿華州參議長辛克萊致詞時則特別強調台灣與愛荷華州的經貿及農業關係。她表示，雙方簽署合作備忘錄後，進一步深化雙邊夥伴關係，其中包括台灣在四年內採購100億元愛州農產品的協議，不僅有助台灣糧食安全，也為愛荷華農民提供全球市場及穩定供應鏈。

曾訪問台灣的辛克萊形容，台灣人民是她所遇過「最友善、最具創新精神，也最熱情好客」的人民之一。她並提到，愛州參眾兩院今年均通過支持台灣決議，呼籲維護台海和平、穩定與繁榮，也肯定台灣推動自由、民主及人權的努力。

酒會並安排多項台灣音樂及文化演出。小號演奏家李強、張凱鈞，低音號演奏家翁林玄維、法國號演奏家李弈皓及長號演奏家謝沅諭組成「型男銅管五重奏」演出；資深音樂教師郭佳琪則與芝加哥帝博大學鍵盤系主任、史坦威藝術家陳逸陽博士帶來四手聯彈。

現場也準備鹽酥雞、珍珠奶茶、台灣啤酒及各式台灣糕點，讓與會賓客在慶祝國慶之餘，品嘗台灣特色飲食文化。

出席嘉賓與駐芝台北經文處處長類延峰舉杯同慶雙十。(特派員黃惠玲／攝影)
出席嘉賓與駐芝台北經文處處長類延峰舉杯同慶雙十。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(左二)與陳美麗(右二)等人合影。(主辦方提供)
駐芝台北經文處處長類延峰(左二)與陳美麗(右二)等人合影。(主辦方提供)

駐芝台北經文處處長類延峰(左四)與亞裔執法人員協會代表。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰(左四)與亞裔執法人員協會代表。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(右)與芝加哥林氏公所主席林偉權(左)。(特派員黃惠玲／...
駐芝台北經文處處長類延峰(右)與芝加哥林氏公所主席林偉權(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台美商會會長蘇琪雯(左)致贈巨型、設計精美的冰雕共慶中華民國雙十，圖右為僑...
芝加哥台美商會會長蘇琪雯(左)致贈巨型、設計精美的冰雕共慶中華民國雙十，圖右為僑教中心主任雷棋。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動吸引超過500位美國中西部政界、智庫、企業、學術、文化及媒體人士，另有領事團與僑胞到場，共同慶祝中華民國115年雙十。

  • 他指出台美已在安全、貿易與共同價值上建立堅實夥伴關係，雙邊貿易額突破2560億美元，且合作正從半導體擴展到AI、無人機等領域。

  • 辛克萊提到雙方簽署合作備忘錄後，台灣4年內採購100億元愛州農產品，有助台灣糧食安全，也為愛荷華農民開拓市場，並支持台海和平穩定。

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