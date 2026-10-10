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48秒就拍1張 芝城測速狂開單 亞珠街1年逾7.7萬張全市第4高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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華埠亞珠街2700號街區的超速監視攝影機，為芝城新安裝攝影機中，罰單數量最高的定...
華埠亞珠街2700號街區的超速監視攝影機，為芝城新安裝攝影機中，罰單數量最高的定點之一。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥測速照相執法持續升溫，南亞珠街一處照相機一年開出逾7.7萬張罰單居全市第4高，同時也凸顯安全效果、執法公平與市府收入依賴的爭議。

芝加哥測速照相機執法日益密集，華埠鄰近的橋港區(Bridgeport)更出現全市違規數量第四高的測速地點。根據芝加哥市府公開資料，位於南亞珠街(S. Archer Ave.)2740號的測速照相機，從2025年7月1日至2026年6月29日，共記錄7萬7233次超速違規，平均每天約212次。隨著全市測速照相機增加至逾200台，芝加哥平均每48秒就開出一張超速罰單，開單頻率較前一年增加26%。

亞珠街是華埠居民往返橋港區及西南區的重要道路。資料顯示，2740 S. Archer Ave.測速照相機一年記錄超過7.7萬次違規，在全市213處測速地點中排名第四，僅次於3358 S. Ashland Ave.、5857 N. Broadway及10540 S. Western Ave.等地。

華埠周邊另一處測速照相機位於2928 S. Halsted St.。根據彙整市府公開資料的Chicago.fyi網站，該處歷年累計記錄4萬9600次違規，最近12個月則有2517次。

芝加哥自2013年啟用自動測速系統，去年再新增50台照相機。依規定，駕駛在執法時段超過速限6至10哩，罰款35元；超速11哩以上，罰款100元。一般道路若無其他標示，預設速限為每小時30哩。

測速照相機依法須設於學校或公園八分之一哩範圍內的「兒童安全區」。市府強調，設置目的是降低車速、保障行人安全。

伊利諾大學芝加哥分校(UIC)2022年研究指出，2017年至2019年間，測速照相機使相關地點車禍減少約12%，但開單數量與安全改善程度關聯不大。

測速系統也引發公平性爭議。研究發現，非裔及拉丁裔社區部分照相機執法頻繁，低收入居民若無法及時繳款，可能面臨罰金增加等負擔。

市長強森(Brandon Johnson)2023年競選時曾批評測速照相機形同「累退稅」，主張逐步淘汰，但上任後仍擴增設備，相關收入也成為市府財政來源。

駕駛收到測速罰單後，有21天可繳款或提出申訴，逾期可能導致罰款加倍。新設照相機有30天警告期，期間僅寄發警告。自動測速罰單屬民事處罰，不會增加駕照違規點數。

市府提醒，駕駛若認為罰單有誤，可檢查現場速限標誌，以及罰單所附照片、影片、車牌和車型資料，作為申訴依據。

精華 FAQ

  • 位於 2740 S. Archer Ave. 的測速照相機，在 2025年7月1日至2026年6月29日期間共記錄 7萬7233 次超速違規，平均每天約 212 次，在全市 213 處測速地點中排名第4。

  • 隨著全市測速照相機增至逾 200 台，芝加哥平均每 48 秒就會開出 1 張超速罰單，且開單頻率比前一年增加 26%，顯示執法密度持續上升。

  • 市府稱設置目的在於降低車速、保障行人安全，但研究顯示安全改善有限，且非裔與拉丁裔社區常被密集執法；加上低收入者繳款壓力，讓公平性與財政依賴成為爭議。

芝加哥 華埠 罰單

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