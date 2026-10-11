State Farm伊州房屋保費又漲8% 續保戶12月起調高

State Farm將保費調漲原因，歸咎於極端天氣，圖為伊州小鎮遭龍捲風肆虐情形。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： State Farm繼去年大漲後，今年再調高伊州房屋保費近8%，約148萬份保單受影響；公司歸因極端天氣與成本上升，而州府新監管措施要到2027年才上路。

伊州 最大房屋保險 公司State Farm繼去年大幅調漲27.2%後，今年秋季再度調高房屋保險費率近8%，由於該公司在全州房屋保險市場占有率約三分之一，因此這次調漲將直接影響大量伊州家庭，估計約148萬份保單受到影響。新保單即日起適用新費率，現有客戶則將從12月續保時陸續感受到漲價，平均每月保費 約增加10元。

根據State Farm向伊州保險廳(Department of Insurance)提交的最新費率文件，這次整體平均調漲約7.9%，預計增加約1億9030萬元保費收入。若平均分攤至約148萬份受影響保單，相當於每份保單一年增加約128元。

不過，不同類型保單調整幅度並不相同。一般自住房屋保險(homeowners insurance)平均上漲約8.5%，租客保險(renters insurance)上漲約5.8%；公寓單位所有人(condominium unitowners)保險則平均下降約3%。

總部位於伊州布魯明頓(Bloomington)的State Farm表示，這波漲價主要受到伊州日益頻繁且嚴重的極端天氣，以及房屋維修、重建、人工與建材成本上升影響。

State Farm表示，過去三年在伊州每收取1元保費，就支付約1.22元的理賠及相關支出，隨著風險與理賠成本增加，費率也必須調整，以維持支付未來理賠的財務能力。

最新費率申報資料顯示，State Farm精算結果原本主張伊州相關房屋保險費率需要提高約12.5%，但公司最終提出的整體漲幅為7.9%。其中一般屋主保險精算所顯示的費率需求漲幅達13.1%，實際調漲約8.5%。

State Farm指出，災難性天候損失是此次費率調整的主要因素。在一般屋主保險的預估中，災難性損失成本約占保費55.2%。今年伊州又接連遭遇強烈暴風雨、龍捲風及derecho等極端天氣，使保險業面臨的損失壓力持續增加。

這已是State Farm近年連續大幅調高伊州房屋保險費率。2024年公司曾調漲12.5%，去年又平均大漲27.2%，並對風災及冰雹損失實施最低1%的自付額(deductible)。去年的27.2%大幅漲價曾在伊州引發強烈反彈，州長普立茲克及消費者團體均質疑現行制度對保戶保障不足。

普立茲克今年8月已簽署新的保險改革法案，賦予伊州保險廳更大權力審查汽車及房屋保險費率。新法將禁止保險公司收取「過高、不足或具有不公平歧視性」的費率，並允許州政府審查、質疑甚至要求退還被認定為過度收取的保費。不過，新制度要到2027年7月1日才生效。