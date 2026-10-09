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華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留 庇護待審持工卡仍被捕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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近期移民執法、商用駕照及英語能力查驗同步收緊，已使原本人力吃緊的卡車運輸業面臨更...
近期移民執法、商用駕照及英語能力查驗同步收緊，已使原本人力吃緊的卡車運輸業面臨更大壓力。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名在美申請庇護、持工卡與CDL的芝加哥華人卡車司機，跨州送貨時在印州秤重站遭ICE拘留，也凸顯FMCSA新規與英語查驗、油價上漲對華人卡車業的衝擊。

一名在美申請庇護、持有效工作許可(EAD)及商用駕照(CDL)的芝加哥華人卡車司機，上周從伊利諾州載貨前往印第安納州，在當地高速公路一處秤重站(weigh station)遭移民暨海關執法局(ICE)攔查後拘留，引發華人卡車業關注。

據了解，遭拘留司機已來美10多年，從事卡車駕駛約四年，目前庇護申請仍在審理中，持有EAD工卡及在加州取得的CDL。卡車業者向本報記者表示，其家人已聘請律師申請保釋，但目前仍未獲釋。

聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起，要求持EAD的外籍人士申請...
聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起，要求持EAD的外籍人士申請CDL時，需明確標示「非定居型商用駕照」(non-domiciled CDL)，並大幅限縮申請資格。(威州運輸廳官網截圖)

過去聯邦規定允許部分持EAD的外籍人士申請「非定居型商用駕照」(non-domiciled CDL)，部分州曾在駕照正面標示「Limited Term」。聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起實施新規，要求這類駕照明確標示「non-domiciled」，並大幅限縮申請資格。

依FMCSA現行規定，非定居型CDL申請資格主要限於持特定臨時工作或投資身分者，包括農業臨時工(H-2A)、非農業臨時工(H-2B)及條約投資人(E-2)；單憑庇護申請期間取得的EAD工卡，已無法作為申請資格。

受訪業者擔心，這類駕照上的身分註記，可能使部分移民司機在接受道路檢查時面臨更多身分查驗。

聯邦法規同時要求跨州商用車司機具備足以與執法人員溝通，以及閱讀、理解英文道路標誌的能力。業者表示，路檢時執法人員可能詢問「從哪裡來、要到哪裡去」、「昨天在哪裡睡覺」等基本問題；部分過去在提供中文考試的州取得駕照、但英文能力有限的司機，如今面臨更大壓力。

受訪業者表示，近期移民執法、CDL資格及英語能力查驗同步收緊，使不少華人卡車司機對跨州運輸更加謹慎。他說，伊州周邊多州執法環境不同，不少華人司機因此不願接跨州貨運單。「這名司機剛買車頭，貸款壓力大，才接了到印州的單，沒想到真的被抓。」

除了司機人力問題，近期柴油價格上漲也讓業者經營壓力增加。受訪者表示，伊州部分地區柴油即使使用折扣卡，每加侖仍超過5元，推升卡車公司營運成本。他估計，運輸費至少需要調高約一成才能消化部分成本，但即使調價，業者利潤仍可能比過去減少約兩成，「現在只能撐著做」。

精華 FAQ

  • 他從伊州載貨前往印州，經過高速公路秤重站時遭ICE攔查後帶走。雖然他持有效EAD工卡與CDL，且庇護案仍在審理中，仍未能避免被拘留。

  • 新規自3月16日起要求駕照明確標示non-domiciled，並大幅限縮申請資格。現行規定主要只接受H-2A、H-2B與E-2等身分，單靠庇護申請期間的EAD已不再符合。

  • 業者擔心移民執法、CDL身分標註與英語能力查驗同步收緊，路檢時更容易被問到身分與行程問題；加上柴油價上漲，成本壓力升高，許多人因此減少接跨州單。

ICE 庇護 華人

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