用畫筆擁抱不同 蔡晏翔畫出理解與愛

台美人藝術家蔡晏翔的兩幅繪畫作品，月前獲選在明尼蘇達身心障礙委員會(Minnesota Council on Disability) 所推動的「身心障礙意識」 (disability awareness) 活動中製作成宣傳海報。(記者陳曼玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台美人藝術家蔡晏翔以自身車禍復健經驗為靈感，透過兩幅作品入選明尼蘇達身心障礙意識活動海報，傳達理解、尊重與包容。

面對身心障礙者，不少人常因不了解如何互動而感到侷促，一道無形的距離也可能因此產生。台美人藝術家蔡晏翔選擇用畫筆打破這道隔閡，希望讓更多人理解、看見那些在生活中容易被忽略的身影。

明尼蘇達身心障礙委員會(Minnesota Council on Disability)日前推動「身心障礙意識」(disability awareness)活動，從十多位藝術家的作品中選出優秀創作，並與政府相關單位「尊重每個人」(Treat People Like People)合作，為身心障礙者發聲。蔡晏翔以麥克筆、壓克力顏料和彩色鉛筆創作的兩幅作品獲選，並製作成活動宣傳海報，透過藝術傳遞理解、尊重與包容。

蔡晏翔(Sean Tsai)在2019年經歷一場車禍。腦部受到腦震盪衝擊後，許多過去毫不費力就能完成的事情，突然變得困難。數年來，他持續復健，也在這段過程中更加體會身心障礙者所面對的挫折、限制與孤單。

這樣的體會成為蔡晏翔創作的靈感。在他的作品 「輪椅少女與貓咪」(Knit Together) 中，一位少了一隻胳膊的少女坐在輪椅上編織毛線；身旁一隻缺了一條腿的貓咪靜靜陪伴著她。兩個看似「缺少」某些東西的生命，卻在彼此的陪伴中產生連結。

蔡晏翔說，少女手中的編織，也讓他聯想到聖經「詩篇」139篇的意象：人在母腹中被上帝塑造，即使人的肢體尚未完全成形，造物主早已看見。

對蔡晏翔而言，人的身體或許有缺失，但每一個人的內心都有被理解、被陪伴、被愛的需要。因此，他希望人們不要只看一個人的身體，而是看見身體裡面的那顆心。

另一幅作品「一起奔跑」(The Race Set Before Us)來自他童年的一段記憶。他小學班上有一位患有脊柱裂(spina bifida) 的同學。當時年幼的他只是覺得：「他和別人不一樣。」但因為不知道該說什麼、該怎麼開始對話，他始終找不到與這位同學交流的起點。多年後，他漸漸明白，也許問題不在於對方有什麼不同，而在於自己沒有勇敢地走近、開口問一個簡單的問題。

現在，蔡晏翔積極以藝術創作來傳遞希望：當社會不只是看到障礙者的缺陷，而是願意看見他們的整體生命，彼此之間就有機會能開始交流。