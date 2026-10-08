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華埠募款拚芝加哥市長 詹雅斯談房產稅治安

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州務卿詹雅斯角逐芝加哥市市長。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州務卿詹雅斯角逐芝加哥市市長。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州州務卿詹雅斯到芝加哥華埠募款，向僑界說明市長政見，聚焦治安、經濟、房產稅與社區重大議題，也回應華埠高中、Amtrak設施及白襪隊去向。

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)日前到芝加哥華埠出席市長競選募款餐會，他表示，參選市長是因為深愛芝加哥，希望將州務卿任內的行政經驗帶進市府。他並回應華埠高中、房產稅、公共安全、橋港區Amtrak維修設施，及白襪隊可能遷往「The 78」等華人社區關切議題。

該募款餐會由伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱發起，大芝加哥華僑華人聯合會、芝城華商會、芝加哥福建商會、美中餐飲業聯合會、美國廣東商會、美中餐飲協會、芝加哥廣州協會、華埠特別活動委員會、芝加哥人民藝術團、美中客家聯合會等僑團代表及工商界人士出席。

馬森柱表示，自己與詹雅斯相識多年，詹雅斯長期關心華人社區，「言出必行」，是值得信賴的老朋友，希望各界支持他競選市長。

詹雅斯說，父母都是移民，分別來美後在芝加哥相識，並在此養育三個兒子，對芝加哥及移民社區感情深厚。他形容華埠「代表美國最好的一面」，移民努力工作、建立企業、照顧家庭並幫助鄰里，是美國社會的重要力量。

他特別提到競選州務卿時曾承諾在華埠設置車輛管理局(DMV)服務中心，上任後兌現，成為伊州史上首次在華埠設置DMV。他表示，該中心使用率很高，也反映華人社區的實際需求。

對華埠爭取多年的公立高中，詹雅斯態度審慎，表示需要進一步了解，「如果這是社區需要的，我們應該研究，看看是否可行。」他並請社區提供更多相關資料。

針對房產稅居高不下，詹雅斯表示，降低居民負擔的根本方法是擴大芝加哥經濟與稅基，包括吸引企業、留住居民並改善經商環境。當更多企業、住宅及居民共同分擔稅負，長期才有機會降低個別屋主的房產稅壓力。

公共安全也是其競選重點。他說，芝加哥需要更安全的街道，讓居民能安心與家人外出用餐、帶孩子到公園；創造就業、支持企業及恢復市府運作效率，也將列為優先工作。

對橋港居民關切的Amtrak維修設施遷移計畫，詹雅斯表示，社區有權獲得透明的決策過程，充分了解計畫及可能的環境問題，「社區應該知道正在發生什麼事」。

至於白襪隊可能遷往南環區「The 78」，他未明確表態支持或反對，表示相關規畫應以芝加哥整體利益為考量，包括能否增加收入及帶動城市發展。

詹雅斯說，若當選將以創造就業、支持企業、改善治安及減輕居民經濟負擔為優先，並讓民眾重新相信「市府可以正常運作」。

詹雅斯華埠募款餐會出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
詹雅斯華埠募款餐會出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

州務卿詹雅斯(左五)與籌款餐會共同主席。(特派員黃惠玲／攝影)
州務卿詹雅斯(左五)與籌款餐會共同主席。(特派員黃惠玲／攝影)

詹雅斯(右五)感謝華社支持。(特派員黃惠玲／攝影)
詹雅斯(右五)感謝華社支持。(特派員黃惠玲／攝影)

華社支持詹雅斯競選市長籌款餐會，在華埠萬濠酒樓舉行。
華社支持詹雅斯競選市長籌款餐會，在華埠萬濠酒樓舉行。

詹雅斯(左五)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
詹雅斯(左五)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 他是為爭取芝加哥市長選舉支持而來，並表示因深愛這座城市，想把州務卿任內累積的行政經驗帶進市府，向華人社區爭取認同。

  • 他認為降低房產稅壓力的根本方法，是擴大芝加哥經濟與稅基，吸引企業、留住居民並改善營商環境，讓更多人共同分擔稅負。

  • 他對華埠高中態度審慎，稱需進一步研究；對Amtrak維修設施強調社區應有透明資訊；白襪隊遷往The 78則不表態支持或反對，主張以整體城市利益衡量。

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