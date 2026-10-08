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被疑人間蒸發 伊州議員黃凱煥出面反擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州眾議員黃凱煥今年角逐國會議員失利後，就有選民反映其行蹤飄忽不定。(特派員黃...
伊州州眾議員黃凱煥今年角逐國會議員失利後，就有選民反映其行蹤飄忽不定。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州州眾議員黃凱煥遭傳單質疑「人間蒸發」，他則回應稱已搬離原辦公室、改以預約制服務選民，並強調自己仍持續履職、未消失。

芝加哥北華埠一帶近幾個月出現多張仿照「尋人啟事」製作的傳單，指控伊利諾州第13選區州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)自3月競選國會議員失利後「不再上班」，甚至關閉選區辦公室、電話也一度打不通。面對「人間蒸發」質疑，黃凱煥出面證實實體辦公室確已關閉，但強烈否認怠忽職守，近期更頻繁在社群媒體「打卡」，證明仍在選區工作。

黃凱煥2022年首次當選州眾議員，擁有耶魯大學社會學學士、哈佛大學政策領域碩士學位的他，當時被視為華裔新一代政治明星，之後則於2024年連任，其選區涵蓋包括北華埠的Uptown，以及Ravenswood及Lincoln Square部分地區。

今年3月，他投入聯邦眾議院第9選區民主黨初選，但僅獲約1.8%選票。此後，選區及春田市陸續出現匿名「尋人」傳單，聲稱黃凱煥3月後「停止上班」，選區辦公室關門、電話停用。還有選民抱怨無法聯絡到他。

黃凱煥後來出面表示，他確實在3月關閉位於5025 N. Broadway的辦公室，原因是自己與員工長期遭受網路及當面威脅騷擾。他說，去年10月「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)執法高峰期間，他與工作人員跟隨一輛移民暨海關執法局(ICE)車輛時遭探員攔車，其中一名探員持槍接近並試圖敲破車窗。相關影片在網路瘋傳後，針對他的威脅及反亞裔言論明顯增加。

不過，芝加哥及伊州警方並未有2025年10月至今年3月間黃凱煥或其辦公室遭威脅的相關紀錄。黃凱煥則拒絕透露威脅的具體內容。

關閉原辦公室後，黃凱煥目前改在Uptown的4753 N. Broadway一處WeWork共享辦公空間，採預約方式與選民見面。他承認3月競選失利後曾因私人原因休息一段時間，但其餘時間仍在春田市履行職務，5月也參與州預算表決。

一度無法接通的電話近期已恢復。黃凱煥並提供數百封6月以來回覆選民的電郵紀錄，他說，「任何想找到我們的人都找得到我們」。

他近期也積極透過社群媒體證明自己「沒有消失」，包括出席北華埠東南亞中心長者午餐會、走訪北華埠越南餐廳等。

不過，第47區民主黨黨務委員羅森菲爾德(Paul Rosenfeld)表示，今春起便陸續聽到居民反映聯絡不到黃凱煥，自己也曾致電但未獲回覆。他批評，「如因任何原因無法做好工作，就應該讓其他人來做。」

黃凱煥表示，他今年未尋求州眾議員連任，也否認匿名傳單所稱他準備競選芝加哥區長。他表示，明年1月任期結束前，唯一目標就是服務選民，「希望把最後的工作做好，讓這個選區比我們接手時更好。」

精華 FAQ

  • 傳單指控黃凱煥自3月競選國會失利後「不再上班」，還稱他關閉選區辦公室、電話一度打不通，讓部分選民以為他失聯或怠忽職守。

  • 他表示3月已關閉5025 N. Broadway辦公室，主因是自己與員工長期遭受網路及當面威脅騷擾，之後改在Uptown的WeWork共享空間，以預約方式接見選民。

  • 他說電話已恢復，並提供數百封6月以來回覆選民的電郵紀錄，也透過社群媒體公開行程，表示仍在春田市處理州議員工作，5月還參與州預算表決。

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