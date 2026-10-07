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資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州政府已經開始寄送明年展開的白卡資格變化通知。(美亞協會提供)
伊州政府已經開始寄送明年展開的白卡資格變化通知。(美亞協會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

白卡與ACA補助新規將分階段上路，2027年起工作要求與半年審查恐影響更多華人，專家提醒續保前務必重新確認資格與保費。

聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡」)新規陸續上路，美亞健康協會健保顧問王郁雅表示，今年10月首波移民資格調整對芝加哥華人影響相對有限，但2027年開始的工作要求及半年一次資格審查，影響層面將明顯擴大，不少華人白卡持有人都可能面臨更嚴格的工作、收入及資格查核；同時，「歐記健保」(ACA Marketplace)補助資格也將出現變化，華人家庭明年無論使用白卡或自行購買健保，都應重新確認健保資格、補助金額及明年實際保費。

王郁雅表示，第一波新規主要改變部分非公民取得完整Medicaid的資格。受影響者包括部分難民(refugees)、獲准政治庇護者(asylees)、人口販運受害者及部分人道假釋入境者。她觀察，目前華人社區感受到的首波衝擊並不明顯，因「很多人因擔心影響綠卡審核，過去即使可能符合資格，也未必申請白卡」。

王郁雅說，首波新政規定，已轉為符合條件的永久居民(綠卡持有人)、兒童、孕婦及符合其他聯邦或州政府例外規定者，仍可能繼續享有醫療保障；部分失去完整Medicaid資格者，也可能符合緊急醫療補助(Emergency Medicaid)或其他州政府醫療計畫。

明年白卡查更嚴 工作及收入半年就要審一次

相較今年10月針對部分移民白卡資格的調整，王郁雅表示，華人更應注意2027年起陸續實施的新規。主要影響對象是19至64歲、因可負擔健保法(ACA)擴大白卡資格而取得Medicaid的低收入成年人。

新制有兩大重點：一是增加工作要求，適用者原則上每六個月資格重審時，其中至少要有一個月完成80小時符合規定的工作、志願服務、教育等活動，或達到規定的收入標準；二是資格重新審核(redetermination)將由目前通常每12個月一次，縮短為每六個月一次。

不過，並非所有19至64歲白卡持有人都受工作要求限制。孕婦、產後一定期間內的婦女、因健康狀況無法工作者、照顧年幼兒童或身障受撫養人者，以及其他符合規定者，可能獲得豁免。

「白卡審核會變得更嚴格，一年要審兩次，收入、工作都要審。」王郁雅提醒，即使原本符合白卡資格，也可能因搬家後未更新地址、沒有回覆政府通知或未按時提供證明，造成醫療保障中斷。她建議受益人先確認自己是否適用工作要求或符合豁免，並保存薪資、工作時數、就學或志願服務等相關紀錄。

馬里蘭州公布的預估也凸顯行政程序可能造成的失保風險。該州約32萬名Medicaid擴張計畫受益人將受新規影響，其中最多15萬2000人可能在2027年至2028年間失去保障。

馬州Medicaid主管Perrie Briskin指出，許多人可能並非沒有工作或不符合規定，而是因繁瑣的行政程序失去保障。為降低這類情況，馬州正加強通知及外展，並透過自動化系統及部分AI工具協助資格確認。

歐記健保也有變化 補助資格進一步收緊

除了白卡，王郁雅表示，近期向美亞詢問「歐記健保」(ACA Marketplace)的華人也不少。2027年度投保即將展開，民眾除了比較保險公司、保費及自付額，也應特別確認自己的聯邦保費補助資格是否改變。

與白卡工作要求不同，ACA Marketplace主要影響的是自行購買市場保險的民眾。2027年起，部分合法移民取得Marketplace保費補助的資格將進一步收緊；即使仍可購買ACA保險，也不一定繼續符合聯邦補助資格，因此部分家庭自付保費可能增加。

此外，保費補助金額是依投保年度預估家庭收入及家庭人數計算。王郁雅提醒，續保者不要直接沿用舊資料，應重新確認2027年的預估收入、家庭成員、移民身分及保單內容；如果收入、婚姻或家庭人口改變，也應及時更新，以免補助計算錯誤。

她建議投保時至少比較三項：每月實付保費、年度自付額(deductible)，以及常用醫師、醫院與處方藥是否仍在新年度保險網絡及藥物清單內。收到政府要求補件或確認資格的通知，也應在期限內回覆，避免影響補助或保險資格。

如需了解更詳細信息，可電美亞健康協會健保諮詢(312)225-8659或(312)225-6806。

精華 FAQ

  • 主要是19至64歲、因ACA擴大資格而取得Medicaid的低收入成年人。新制要求工作與收入都要接受更頻繁審查，若未及時回覆通知或更新資料，也可能失去保障。

  • 因首波主要影響部分難民、庇護者、人口販運受害者與部分人道假釋者，但不少華人過去就因擔心影響綠卡審核，即使可能符合資格也未申請白卡，因此感受不明顯。

  • 要重新確認白卡資格、ACA補助金額與實際保費，並更新收入、家庭成員與移民身分資料；同時保存工作、時數與就學紀錄，避免因行政疏漏造成補助或保險中斷。

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