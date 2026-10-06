95％南瓜被偷光 伊州農場採摘季泡湯

由於95％的南瓜遭竊，Meyer's Family Farm今年的南瓜採摘季提前結束，圖為農場僅剩的少數南瓜。(Meyer's Family Farm臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州北部一座家庭農場在南瓜季初期遭竊，95%未採收南瓜被偷，迫使原訂採摘活動取消，業者也將逐一為預訂顧客退款。

萬聖節將至，伊利諾州 北部一座家庭農場卻在南瓜 季才剛開始時遭遇重大損失。位於卡普隆(Capron)的Meyer's Family Farm表示，竊賊闖入農田，偷走約95%尚未採收的南瓜，導致農場今年無法提供原訂的南瓜採摘活動。

農場業者日前在臉書發文表示，「很不幸，有人進入我們的田地，把剩下的南瓜偷走了。目前已經採收下來的，就是我們這個產季僅剩的全部南瓜。」

農場表示，竊賊主要偷走傳統橙色南瓜，其他特殊品種南瓜以及農場種植的各類蔬果仍有供應。

更讓業者失望的是，今年原本是Meyer's Family Farm首次參加Boone County Farm Stroll活動，並計畫在本周末開放民眾親自到田間採摘南瓜。但由於絕大部分南瓜遭竊，採摘活動只能取消。

農場表示，這起事件並非單一案例，近期波普勒格羅夫(Poplar Grove)及卡普隆一帶已有多家農場遭遇類似情況，有人擅自進入農田，部分農場也發生農作物遭竊事件。

「我們非常失望，尤其是想到種植這些農作物投入了這麼多時間與心力。」農場業者表示。

事件曝光後，當地居民及其他農民紛紛留言表達支持。Meyer's Family Farm隨後再次發文感謝社區，表示收到的支持「令人難以置信」，非常感激每一則訊息、留言及鼓勵。

業者也說，公開事件除了說明今年南瓜短缺原因，也希望讓更多人注意當地農場接連遭竊的問題。「我們知道還有好幾座農場曾發現有人進入田地，或本身也遭遇過竊盜。」

至於已向農場預訂南瓜的顧客，業者表示將逐一直接聯繫，處理退款事宜。

Meyer's Family Farm位於伊州 北部布恩郡(Boone County)卡普隆，鄰近波普勒格羅夫地區。每年入秋後，南瓜採摘是當地家庭熱門的季節性活動，今年農場卻因大批南瓜遭竊，被迫提前結束原本尚未真正開始的南瓜採摘季。