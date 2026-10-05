秋意漸濃 伊州賞楓高峰 10月中下旬最有看頭

莫頓植物園的秋色，每年吸引許多民眾前往觀賞。(莫頓植物園官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥地區秋色才剛起步，莫頓植物園指出目前僅少數樹種轉紅轉黃，伊州賞楓高峰多半落在10月中下旬，但今年受聖嬰與氣候波動影響，最佳觀賞期可能較短且集中。

進入10月，芝加哥 地區秋意漸濃，但想看滿山紅黃秋色的民眾可能還要再等等。位於芝加哥西郊萊爾(Lisle)的莫頓植物園 (The Morton Arboretum)最新發布最新秋色報告指出，目前園內大部分樹木仍維持綠色，僅部分樹種開始泛紅、轉黃，大規模秋色尚未登場。

最新觀察顯示，目前最明顯的秋色主要出現在生長環境壓力較大的樹木，例如停車場及鋪面附近的Freeman maple已開始泛紅；朴樹(hackberry)及肯塔基咖啡樹(Kentucky coffeetree)逐漸轉黃，部分椴樹及胡桃樹也出現零星黃葉。漆樹(sumac)、Virginia creeper及dogwood則開始出現紅色。

園方表示，未來一周，Miyabe maple、肯塔基咖啡樹、tree lilac、朴樹及redbud等可望陸續出現更多黃色，秋色將逐步增加。不過，近期預報顯示白天及夜間氣溫都將下降，可能使更鮮豔秋色形成的速度放慢。

今年芝加哥秋色受到天氣因素高度影響。莫頓植物園森林生態資深科學家Christy Rollinson表示，今年夏季天氣相當極端，從乾旱到大量降雨都有，不同樹種受到的影響也不相同。

今年另一項重要變數是歷史性強度的聖嬰現象(El Niño)。Rollinson指出，聖嬰對芝加哥地區帶來的增溫效應，尤其隨著冬季接近，可能使今年秋葉變色季節縮短，甚至出現大量樹葉在較晚時間集中變色的情況。

一般而言，芝加哥地區大部分樹木會在9月底至10月底之間陸續變色，但實際時間每年都會受到氣溫、降雨及樹木本身壓力影響。夏季乾旱可能使部分樹木提前變色，甚至在充分顯色前落葉。

伊州 自然資源廳資料顯示，一般年份北伊州秋葉通常從9月第三至第四周開始變色，北部及中部約在10月中旬進入高峰；南伊州則較晚，通常要到10月底或11月初才達到最佳觀賞期。

形成鮮豔秋色的理想條件，是水分充足，加上白天晴朗溫暖、夜間涼爽。日照有助於樹葉累積糖分並產生紅色及紫色色素；但如果遭遇乾旱、強風或氣溫突然大幅下降，樹葉可能在充分變色前就掉落。

今年受到氣候因素影響，植物園較難預測最佳賞楓日，計畫10月前往賞楓的民眾，最好出發前查看每周更新的秋色報告，以免錯過可能較短且集中的高峰期。