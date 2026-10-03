我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

一箱扯鈴玩40年 劉樂群舞出台灣故事

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演暨藝術總監劉樂群(中)與團員們向熱情拍手的觀眾致謝。(記者陳曼玲／攝影) ...
導演暨藝術總監劉樂群(中)與團員們向熱情拍手的觀眾致謝。(記者陳曼玲／攝影) 見報

AI摘要

文章摘要整理：

舞鈴劇場創辦人劉樂群從國小老師起步，因一箱扯鈴投入表演40年，並以融合台灣文化的「生命之光」赴北美巡演。

「我很開心，這輩子做了一件事，就是用舞鈴做出一場完整的演出。」舞鈴劇場創辦人、導演暨藝術總監劉樂群，沒有受過傳統藝術科班訓練，原本是一名國小數學老師，卻因一箱扯鈴，意外開啟長達40年的表演藝術人生。

今年是舞鈴劇場成立40周年，劉樂群率團跨越太平洋，前往美國、加拿大10個城市巡演經典作品「生命之光」(Light of Life)，與當地僑胞歡慶中華民國雙十。在明州明尼唐卡市(Minnetonka)登場，吸引數百華洋觀眾欣賞。

「舞鈴劇場」表演者幽默邀請觀眾上台互動，丟與接扯鈴引起觀眾熱烈掌聲。(記者陳曼玲...
「舞鈴劇場」表演者幽默邀請觀眾上台互動，丟與接扯鈴引起觀眾熱烈掌聲。(記者陳曼玲／攝影)

劉樂群回憶，他與扯鈴結緣始於在台北市中正國小實習。當時校長交給他一箱廠商贈送的扯鈴，要他成立扯鈴隊。「那個年代沒有網路，也沒有教材。」甚至連扯鈴都沒學過的他，唯一找到的參考資料，是一張留著包頭的女孩表演「螞蟻上樹」的剪紙圖案。

由於最早的觀眾都是小學生，他開始思考如何不用艱深的現代舞，也不依靠大量台詞，讓孩子看懂舞台上的故事。這個想法，也逐漸成為舞鈴日後創作的重要理念。

創團初期，劉樂群身兼導演、編舞，靠著反覆播放卡帶，觀察舞者動線，研究如何把扯鈴與身體動作結合。之後再邀請專業舞蹈、體操老師加入教學，一批批學生畢業後回來參與演出，逐漸形成表演團隊。

他不斷將舞蹈、音樂、戲劇、燈光及影像融入扯鈴，使這項傳統技藝不再只是雜技，而能成為一場完整的劇場作品。

舞鈴的獨特風格也受到國際表演界注意。劉樂群說，太陽劇團(Cirque du Soleil)曾提出收購，希望把扯鈴納入旗下約三分鐘的表演節目。他感謝對方肯定，最後仍選擇婉拒，「我想做自己的表演。」

此次北美巡演的「生命之光」，融入台灣山海、原住民族文化、聲音及視覺元素，他說，舞鈴希望創造一種跨越語言的舞台表達方式，如同音樂，即使聽不懂，也能感受到其中的情緒。

為此，他向原住民歌手學習台灣不同原住民族的語言，從聲音尋找情緒與畫面，再重新賦予舞台意義，創造出如電影「阿凡達」(Avatar)般的「想像語言」，讓不同文化背景的觀眾都能產生感受。

精華 FAQ

  • 劉樂群原本是國小數學老師，在台北市中正國小實習時，校長交給他一箱廠商贈送的扯鈴，要求他成立扯鈴隊，因而開啟他的表演藝術人生。

  • 舞鈴劇場以經典作品「生命之光」前往美國、加拿大10個城市巡演，並在明州明尼唐卡市登場，吸引數百名華洋觀眾，也與當地僑胞一同慶祝中華民國雙十。

  • 劉樂群將舞蹈、音樂、戲劇、燈光與影像融入扯鈴，讓傳統技藝成為完整劇場作品；太陽劇團曾想收購扯鈴演出，他仍選擇保留自己的創作風格。

中華民國 加拿大 明州

上一則

世界華人延安紅色之旅 10/20陝西登場

下一則

芝加哥首座AI學校 1天上2小時核心課 學費5.5萬

延伸閱讀

舞鈴劇場綻放生命之光 揭灣區國慶活動序幕

舞鈴劇場綻放生命之光 揭灣區國慶活動序幕
洛杉磯華埠10/4雙十遊行 舞蹈、戲劇、扯鈴獻藝

洛杉磯華埠10/4雙十遊行 舞蹈、戲劇、扯鈴獻藝
明尼蘇達州台灣日 讓觀眾從棒球、舞蹈看見台灣

明尼蘇達州台灣日 讓觀眾從棒球、舞蹈看見台灣
三追《花木蘭》：一位美國學者的文化尋路

三追《花木蘭》：一位美國學者的文化尋路

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味