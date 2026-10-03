一箱扯鈴玩40年 劉樂群舞出台灣故事

導演暨藝術總監劉樂群(中)與團員們向熱情拍手的觀眾致謝。(記者陳曼玲／攝影) 見報

AI摘要 文章摘要整理： 舞鈴劇場創辦人劉樂群從國小老師起步，因一箱扯鈴投入表演40年，並以融合台灣文化的「生命之光」赴北美巡演。

「我很開心，這輩子做了一件事，就是用舞鈴做出一場完整的演出。」舞鈴劇場創辦人、導演暨藝術總監劉樂群，沒有受過傳統藝術科班訓練，原本是一名國小數學老師，卻因一箱扯鈴，意外開啟長達40年的表演藝術人生。

今年是舞鈴劇場成立40周年，劉樂群率團跨越太平洋，前往美國、加拿大 10個城市巡演經典作品「生命之光」(Light of Life)，與當地僑胞歡慶中華民國 雙十。在明州 明尼唐卡市(Minnetonka)登場，吸引數百華洋觀眾欣賞。 「舞鈴劇場」表演者幽默邀請觀眾上台互動，丟與接扯鈴引起觀眾熱烈掌聲。(記者陳曼玲／攝影)

劉樂群回憶，他與扯鈴結緣始於在台北市中正國小實習。當時校長交給他一箱廠商贈送的扯鈴，要他成立扯鈴隊。「那個年代沒有網路，也沒有教材。」甚至連扯鈴都沒學過的他，唯一找到的參考資料，是一張留著包頭的女孩表演「螞蟻上樹」的剪紙圖案。

由於最早的觀眾都是小學生，他開始思考如何不用艱深的現代舞，也不依靠大量台詞，讓孩子看懂舞台上的故事。這個想法，也逐漸成為舞鈴日後創作的重要理念。

創團初期，劉樂群身兼導演、編舞，靠著反覆播放卡帶，觀察舞者動線，研究如何把扯鈴與身體動作結合。之後再邀請專業舞蹈、體操老師加入教學，一批批學生畢業後回來參與演出，逐漸形成表演團隊。

他不斷將舞蹈、音樂、戲劇、燈光及影像融入扯鈴，使這項傳統技藝不再只是雜技，而能成為一場完整的劇場作品。

舞鈴的獨特風格也受到國際表演界注意。劉樂群說，太陽劇團(Cirque du Soleil)曾提出收購，希望把扯鈴納入旗下約三分鐘的表演節目。他感謝對方肯定，最後仍選擇婉拒，「我想做自己的表演。」

此次北美巡演的「生命之光」，融入台灣山海、原住民族文化、聲音及視覺元素，他說，舞鈴希望創造一種跨越語言的舞台表達方式，如同音樂，即使聽不懂，也能感受到其中的情緒。

為此，他向原住民歌手學習台灣不同原住民族的語言，從聲音尋找情緒與畫面，再重新賦予舞台意義，創造出如電影「阿凡達」(Avatar)般的「想像語言」，讓不同文化背景的觀眾都能產生感受。