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芝加哥首座AI學校 1天上2小時核心課 學費5.5萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥首座AI學校位於之前結束營運的Gems世界學院。(google map)
芝加哥首座AI學校位於之前結束營運的Gems世界學院。(google map)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥首座AI學校Alpha School以AI教授核心學科、每天僅2小時上課，並強調生活技能教育，但每年5萬5000元學費也引發成效與實驗性質的質疑。

芝加哥首所以人工智慧(AI)為主要學科教學工具的私立學校Alpha School，9月已經開課，學生每天僅用兩小時透過AI系統學習核心科目，其餘時間投入演講、理財、團隊合作及領導力等「生活技能」課程。這種打破傳統教室模式的教育，每年學費高達5萬5000元，也引發外界對AI教育成效的討論。

CBS News報導，Alpha芝加哥校區位於350 E. South Water St.，招收學前班至八年級學生，是該體系全美約50個校區之一，全國學生超過1500人。

Alpha最大特色是沒有傳統學科教師。學生上午9時到校後，透過AI學習系統進行數學、閱讀、寫作、語言及科學等核心課程。校方稱，AI可依每名學生的程度和學習速度調整內容，因此每天約兩小時即可完成主要學科。

學生一天在校約六個半小時，完成兩小時核心課程後，其餘時間用於公開演講、金融理財、團隊合作及領導能力等課程，也安排攀岩、服裝設計等活動。

校內不設傳統教師，而由稱為「引導員(Guide)」的工作人員陪伴及協助學生。首席引導員哈斯(Carrington Haas)表示，他們主要從學習動機及情緒層面支持學生，並帶領午餐、休息、體育及其他活動。

Alpha Chicago家長事務副院長霍爾(Brian Howell)說，AI只是一項工具，不負責決定學生應該學什麼，也不控制學生一天的安排，最終決策仍由人負責。校方稱，AI提高核心學科學習效率後，反而能讓學生有更多時間進行人際互動及實際生活技能訓練。

不過，這種教育模式也面臨質疑。曾實地參訪Alpha的布魯金斯學會資深研究員Rebecca Winthrop表示，學校重視生活技能的理念具有潛力，但家長應了解，這仍是一種實驗性教育模式，目前缺乏獨立的外部研究驗證校方所宣稱的學習成果。

精華 FAQ

  • Alpha School以AI系統教導數學、閱讀、寫作、語言與科學等核心課程，學生每天約2小時即可完成主要學科，其餘時間則用於演講、理財、團隊合作與領導力等訓練。

  • 校內不設傳統學科教師，而是由稱為「引導員」的工作人員協助學生，主要提供學習動機與情緒支持，並帶領午餐、休息、體育及其他活動，維持校園日常運作。

  • 外界質疑其學習成果是否真能達成校方宣稱的效果，因為這種模式仍屬實驗性教育，且目前缺乏獨立的外部研究驗證；高達5萬5000元的學費也使爭議更受關注。

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