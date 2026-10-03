芝加哥首座AI學校 1天上2小時核心課 學費5.5萬

芝加哥首座AI學校位於之前結束營運的Gems世界學院。(google map)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥首座AI學校Alpha School以AI教授核心學科、每天僅2小時上課，並強調生活技能教育，但每年5萬5000元學費也引發成效與實驗性質的質疑。

芝加哥 首所以人工智慧(AI)為主要學科教學工具的私立學校Alpha School，9月已經開課，學生每天僅用兩小時透過AI系統學習核心科目，其餘時間投入演講、理財、團隊合作及領導力等「生活技能」課程。這種打破傳統教室模式的教育，每年學費高達5萬5000元，也引發外界對AI教育成效的討論。

CBS News報導，Alpha芝加哥校區位於350 E. South Water St.，招收學前班至八年級學生，是該體系全美約50個校區之一，全國學生超過1500人。

Alpha最大特色是沒有傳統學科教師。學生上午9時到校後，透過AI學習系統進行數學、閱讀、寫作、語言及科學等核心課程。校方稱，AI可依每名學生的程度和學習速度調整內容，因此每天約兩小時即可完成主要學科。

學生一天在校約六個半小時，完成兩小時核心課程後，其餘時間用於公開演講、金融理財、團隊合作及領導能力等課程，也安排攀岩、服裝設計等活動。

校內不設傳統教師，而由稱為「引導員(Guide)」的工作人員陪伴及協助學生。首席引導員哈斯(Carrington Haas)表示，他們主要從學習動機及情緒層面支持學生，並帶領午餐、休息、體育及其他活動。

Alpha Chicago家長事務副院長霍爾(Brian Howell)說，AI只是一項工具，不負責決定學生應該學什麼，也不控制學生一天的安排，最終決策仍由人負責。校方稱，AI提高核心學科學習效率後，反而能讓學生有更多時間進行人際互動及實際生活技能訓練。

不過，這種教育模式也面臨質疑。曾實地參訪Alpha的布魯金斯學會資深研究員Rebecca Winthrop表示，學校重視生活技能的理念具有潛力，但家長應了解，這仍是一種實驗性教育模式，目前缺乏獨立的外部研究驗證校方所宣稱的學習成果。