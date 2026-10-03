芝加哥房源逆減5.3% 房價應聲上漲4.6%

在芝加哥房源減少的情況下，房價水漲船高。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥9月房市在全美供應增加之際逆勢轉緊，待售與新掛牌房源雙雙下降，帶動掛牌中位價上升、銷售速度加快，明顯強於全國平均。

全美房屋供應增加之際，芝加哥 房市卻呈現相反走勢。最新9月房市數據顯示，芝加哥待售房屋數量較一年前減少5.3%，新上市房源更大減7.8%；供應緊縮之下，房屋掛牌中位價反而年增4.6%，達38萬9450元，市場明顯比全美平均更具競爭性。

數據顯示，芝加哥9月共有1萬5929套活躍待售房源(active listings)，比去年同期減少5.3%。相較之下，全美活躍房源同期增加5.4%。

新房源供應也持續減少。芝加哥9月新掛牌房屋數量較去年同期下降7.8%，遠高於全美僅下降0.7%的幅度。可選擇的房屋變少，新上市且定價合理的房屋可能更快面臨買家競爭。

9月房屋掛牌中位價為38萬9450元，較去年同期上漲4.6%；同期全美掛牌中位價為41萬9250元，反而較一年前下降1.4%。換言之，在全美房價 出現降溫跡象之際，芝加哥賣方仍維持較強的定價能力。

另一項值得注意的指標是降價房源。芝加哥9月有16.3%的掛牌房屋曾調降售價，比去年同期略減0.2個百分點，也明顯低於全美20.8%的比例。這顯示芝加哥賣家相較全美其他市場，面臨降價出售的壓力較小。

芝加哥9月掛牌房屋在市場停留時間中位數為36天，較一年前縮短4%，而全美房屋的市場停留時間中位數達61天，芝加哥足足快了25天。

整體數據顯示，芝加哥目前形成「供應減少、價格上漲、銷售加快」的房市格局，與全美庫存增加、價格略降的趨勢形成鮮明對比。

對買家而言，房源減少意味著熱門地區及價格合理的房屋可能需要更快做出決定；但芝加哥38萬9450元的掛牌中位價仍低於全美41萬9250元。對賣方而言，有限的供應則提供一定支撐，降價出售的比例也低於全國平均。

不過，掛牌價並不等同最終成交價，市場競爭程度也會因芝加哥不同社區、房型及價位而有明顯差異，買賣雙方仍需依所在地區及實際成交行情判斷。