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芝停車收費權再轉手 市府首獲5%分成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥市議會日前以46票贊成、3票反對，通過停車收費系統轉售協議。(特派員黃惠玲...
芝加哥市議會日前以46票贊成、3票反對，通過停車收費系統轉售協議。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥市議會通過停車收費權轉售案，市府將首次分得5%利潤並獲一次性付款，但仍引發部分區長質疑決策過急。

芝加哥市議會日前以46票贊成、3票反對，通過停車收費系統轉售協議。根據新協議，市府將自2008年出售停車收費權以來，首次獲得系統利潤分成，預計未來57年可取得約3億7500萬元，另有7500萬元的一次性付款，相關收入將用於市府退休金

這項協議允許紐約投資公司Stonepeak Partners，以25億元向Chicago Parking Meters LLC收購芝加哥停車收費系統。市府將取得未來利潤的5%，但停車收費權仍由私人企業掌控，直至原有75年合約屆滿。

芝加哥前市長戴利(Richard M. Daley)2008年以約12億元，將全市約3萬6000個路邊停車收費表的經營權出售給私人投資集團，合約長達75年。此後停車費上漲，市府還須在道路施工、維修、節慶等活動暫停停車位使用時，向業者支付補償金。根據市府紀錄，截至2025年底，原經營公司已從停車系統取得約22億元收入。

今年稍早，市府曾考慮買回停車收費權，但市長強森政府評估財務風險過高，最終放棄。

新協議也調整部分停車位暫停使用時的補償金計算方式，預期可減少市府支出。此外，除非依法定程序要求，Stonepeak不得任意向聯邦政府或其他外部機構分享停車用戶的個人資料。

Stonepeak另同意出售旗下公司持有的Omni Air International航空公司。該公司曾為國土安全部執行遣返航班，Stonepeak表示已於28日完成出售。

不過，新協議仍引發部分區長質疑。第6區區長霍爾(William Hall)、第25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)及第28區區長厄文(Jason Ervin)投下反對票。

厄文表示，市府應爭取更多收益，並批評議會在缺乏獨立財務分析的情況下倉促通過協議。他表示，不希望重蹈2008年的覆轍，歷史恐怕會像評價當年市議會一樣，對此次決定作出負面評價。

支持協議的第32區區長瓦格斯帕克(Scott Waguespack)則表示，雖然他始終反對2008年的停車收費權出售案，但此次協議已是目前提出的方案中較有利的選擇。他也是當年投票反對原始交易的五名區長之一。

芝加哥市議會日前以46票贊成、3票反對，通過停車收費系統轉售協議。(特派員黃惠玲...
芝加哥市議會日前以46票贊成、3票反對，通過停車收費系統轉售協議。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 市議會通過停車收費系統轉售協議，允許Stonepeak Partners以25億元收購相關資產，市府則可分得未來利潤的5%，並獲7500萬元一次性付款。

  • 市府預計在未來57年可取得約3億7500萬元分成，加上7500萬元一次性付款，相關收入將用於退休金支出，且補償金規則調整後也可減少部分市府開銷。

  • 反對者認為市府應爭取更多收益，且議會在缺乏獨立財務分析下就匆促通過，擔心重演2008年出售停車收費權後，市府長期承擔高額成本的局面。

芝加哥 退休金

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