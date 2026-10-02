芝華聯會「中美友誼日」 成功促進民間友誼與社區交流

快樂有我健身隊。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華聯會舉辦「中美友誼日」，在官員祝賀與僑界參與下，透過文化表演與社區交流，深化中美民間友誼並展現華人貢獻。

芝加哥 華人社區9月30日在市中心庫克 郡政府大樓舉辦「中美友誼日」活動，慶祝中國國慶77周年及美國建國250周年，盼藉此增進中美民間友誼及社區交流。活動原訂於戴利廣場舉行，因天候因素移至庫克郡財務長帕帕斯(Maria Pappas)辦公室，仍吸引眾多僑界人士及社區民眾參加。

活動由大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)主辦。芝加哥市長強森(Brandon Johnson)特別頒發市長公告(Proclamation)，表彰華聯會長期推動中華文化傳承、社區服務、公民參與及多元族裔團結的貢獻。

伊州 州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)及伊州審計長孟多扎(Susana Mendoza)也分別致賀信，肯定華裔社區在文化、公民事務、經濟發展及促進不同族裔交流方面的貢獻。

帕帕斯致詞表示，芝加哥華人在傳承中華文化的同時，也為美國社會發展作出重要貢獻。她與華人社區往來約40年，與多代華人建立深厚友誼。

中國駐芝加哥總領事王保東表示，中國過去77年取得許多發展成果，總領館將持續與各界合作，推動中美交流、芝加哥繁榮及華人社區發展。

華聯會主席黃正東表示，中美兩國人民交流源遠流長，希望透過「中美友誼日」深化彼此理解與往來。他並指出，芝加哥是一座開放、多元的城市，華人社區也是其中重要一員，各族裔共同參與活動，展現文化交流及民間友誼。

伊州眾議員福特(La Shawn Ford)肯定華人社區及帕帕斯推動多元文化的努力，並表示中美民間交流有助增進相互了解。芝加哥第25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)則肯定華人對芝加哥的貢獻，並支持年輕世代學習中文、傳承文化。

活動也邀請Back of the Yards College Prep學生管樂隊及合唱團參與，華人藝術團體則帶來舞蹈、太極、歌舞等演出。活動最後由學生與僑界人士共同合唱「友誼地久天長」，為中美友誼日畫下完美句點。

與會人士開心慶祝中美友誼。(特派員黃惠玲／攝影)

與會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝中領館總領事王保東(麥克風前)致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

太極歡樂隊。(特派員黃惠玲／攝影)

Back of the Yards College Prep學生管樂隊演出。(特派員黃惠玲／攝影)

與會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

出席社團人士。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州州眾議員福特(左至右)、中國駐芝中領館總領事王保東、美中餐飲業聯合會胡曉軍、庫克郡財長派派斯、華聯會主席黃正東。(特派員黃惠玲／攝影)

出席「中美友誼日」的嘉賓、社團負責人以及華聯會主要幹部。(特派員黃惠玲／攝影)

168健身隊。(特派員黃惠玲／攝影)