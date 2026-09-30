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SNAP新規10月上路 伊利諾州支出恐增8000萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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從10月開始，新規要求州府自行負擔75％的SNAP經費。(美聯社)
從10月開始，新規要求州府自行負擔75％的SNAP經費。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府推動的SNAP新規將於10月1日生效，伊利諾州估計每年需增支約8000萬元，地方政府與民主黨議員因此加碼救助受影響家庭。

川普政府推動的「又大又美法案」將於10月1日起對糧食券補助計畫(SNAP)實施新規定。伊利諾州民主黨州議員28日在布魯明頓(Bloomington)舉行記者會指出，新制將增加州政府財政負擔，估計伊州每年須額外支出約8000萬元，並可能影響數千個家庭。

根據議員說法，新規要求伊州負擔SNAP計畫75%的經費，相關調整適用全美各州，而非僅限伊州。聯邦政府推動改革的目的，是削減聯邦支出，並鼓勵更多民眾投入勞動市場。

民主黨議員表示，部分先前失去SNAP福利的數十萬民眾，將有機會重新獲得援助，現有受益家庭也可能領取更多每月補助。不過，新制實施後的財政壓力及福利調整，仍引發地方政府對糧食安全的擔憂。

伊州民主黨州眾議員鍾莎倫(Sharon Chung)表示，想到部分家庭可能無力負擔基本飲食，令她深感不安。她批評川普政府的政策將傷害中產階級及勞工家庭，對地方社區造成衝擊。

為協助失去福利的家庭，民主黨議員宣布，將向符合資格者發放每戶400元的緊急援助金。議員坦言，這筆一次性補助無法長期解決家庭的糧食需求，但希望能提供短暫緩衝，讓受影響民眾有時間尋找其他食物援助資源。

隨著新規即將生效，伊州政府如何承擔增加的支出，以及受影響家庭能否順利取得補助，將成為後續關注焦點。

精華 FAQ

  • 新規將於10月1日起實施，伊利諾州民主黨議員估計州政府每年需額外支出約8000萬元，並可能影響數千個家庭的糧食補助與地方財政安排。

  • 根據議員說法，新制要求伊州負擔SNAP計畫75%的經費，且調整適用全美各州。聯邦政府則希望藉此削減支出，並鼓勵更多民眾投入勞動市場。

  • 為協助失去福利的家庭，民主黨議員宣布向符合資格者發放每戶400元緊急援助金。雖然屬一次性補助，無法長期解決糧食需求，但可提供短暫緩衝。

SNAP 伊利諾州 民主黨

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