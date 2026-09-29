明尼蘇達州台灣日 讓觀眾從棒球、舞蹈看見台灣

明州「台灣日」日前在明州雙城棒球隊(Minnesota Twins)主場標靶球場(Target Field)登場，有數十位台灣同鄉穿著紀念球衣前往支持。(記者陳曼玲/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 明州台灣日結合棒球、舞蹈與設計，透過Taiwan Shine演出及特製球衣，讓觀眾認識台灣文化，也凝聚海外台灣社群。

明州 「台灣日」日前在明州雙城棒球隊(Minnesota Twins)主場標靶球場(Target Field)登場。今年的台灣日由旅居加州 的棒球教練戴于程發起與開球，明州台灣姐妹會會長潘秀涵、副會長蔡綰嫻協辦。17名當地台灣鄉親組成「Taiwan Shine」啦啦隊，以色彩鮮明的服裝和充滿活力的舞蹈深獲現場觀眾讚賞。

潘秀涵表示，台灣日不僅推廣台灣文化，更重要的是把人聚在一起。為了這次演出，舞者們花了數個月共同練習，從陌生到熟悉，也在一次次的排練中凝聚了台灣社群的情感。

潘秀涵具有漢人與排灣族血統。她說這次表演歌曲選自張惠妹重新翻唱的漢人創作歌曲「娜魯灣情歌」。整場演出的音樂、舞蹈和服裝都受到台灣原住民文化元素啟發，但並非代表台灣任何一族的傳統文化。

負責編舞及教舞的司徒曉昉，從5歲開始學習芭蕾與中國舞蹈，以現代舞形式呈現台灣文化的多元與活力。

除了舞蹈，今年台灣日也推出特別設計的紀念球衣，由來自台灣的設計師林弘瑋操刀。他畢業於東海大學工業設計系，並在美國底特律College for Creative Studies專攻汽車設計。去年他曾為底特律老虎隊(Detroit Tigers)台灣日擔任視覺設計，獲得好評，今年應邀首次為明州台灣日設計。

林弘瑋將台灣與明州的地圖、紅心標靶等元素融入設計，並利用「Twins」與台灣簡稱的相似發音，標示為「Twn Day」，建立台灣與雙城隊之間的視覺連結。袖口的方形印璽圖案則增添文化意象。林弘瑋表示，希望好的設計不只是讓球衣成為紀念品，也能吸引球迷目光，讓他們在球場上「看到台灣」，進而對台灣產生好奇。

對多位參與演出的台灣鄉親而言，這場活動也成為一次突破自己的經驗。何岱芸、昌家嫻則是在大家的鼓勵下走出舒適圈，沒想過自己有機會能站上這樣的大舞台。黃惠玟、王月霞、葛如璋、李嘉娸、陳盈盈、Kelly也把這次演出視為挑戰自我的機會。

陳若萱與就讀六年級的女兒羅巧瑩，幾個月來從羅徹斯特市(Rochester)開車約一個半小時到雙城練習。陳若萱說完成演出讓她很有成就感。

整場演出的音樂、舞蹈和服裝都受到台灣原住民文化元素啟發， 以現代舞形式呈現台灣文化的多元與活力。(明州台灣姊妹會提供)

17名當地台灣鄉親組成「Taiwan Shine」啦啦隊，以色彩鮮明的服裝和充滿活力的舞蹈深獲現場觀眾讚賞。(記者陳曼玲/攝影)