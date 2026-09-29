芝加哥兩會慶中國成立77周年、美國建國250周年

嘉賓同慶中華人民共和國成立77周年。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥兩個僑團聯合舉辦中國成立77周年國慶晚宴，並同慶美國建國250周年，吸引逾420人出席，透過致詞、演出與聯誼展現僑界凝聚力與中美友好。

美國華人海外交流協會與芝加哥 江門五邑同鄉會日前在芝加哥華埠富麗華酒樓，聯合舉辦中華人民共和國成立77周年國慶晚宴，超過420多名政界、僑界及社區人士出席。活動同時慶祝美國建國250周年，並向來賓送上中秋祝福。

晚宴由劉曄、包東宇主持，伍家國術會以舞獅揭開序幕，與會貴賓向醒獅餵紅包，隨後由陳曉 演唱中美兩國國歌，全場來賓起立致意。

海外交流協會會長方燕輝致歡迎詞表示，兩會 成員多來自廣東五邑僑鄉，親身見證中國數十年來經濟、科技及民生的發展。他指出，今年適逢美國建國250周年，期盼中美持續交流，促進雙邊關係與民間友好。

中國駐芝加哥總領館僑務組組長王皓肯定僑團長期推動中美民間交流，以及建設華人社區的貢獻。他表示，中美兩國都有各自的發展目標，雙方可以透過合作相互成就；總領館願與領區各界攜手，落實兩國元首會晤共識，推動中美關係穩定發展。

伊州眾議員馬靜儀及福特(La Shawn Ford)到場致詞，祝賀中國國慶，並肯定華人對伊州社區發展的貢獻。福特也轉達聯邦眾議員戴維斯(Danny K. Davis)的祝福。第11區區長代表梁丹陵及伊州家庭服務部主任湯信儀(Ada Tong)亦出席活動。

海外交流協會理事長劉紅感謝兩會持續20多年舉辦國慶晚宴，凝聚僑界力量。她指出，一代代華人在芝加哥辛勤工作、互相扶持，許多僑團及志願者至今仍持續關懷長者、協助新移民及傳承中華文化，為社區發展作出貢獻。

五邑同鄉會會長周群厚致答謝詞，感謝各界支持，並祝願中美友好。兩會元老周兆禧則展示回憶錄，回顧兩會自2000年成立以來，每年舉辦國慶晚宴，並自2017年起舉辦年度乒乓球賽的歷程。

隨後，各僑團代表登台，在劉曄指揮下合唱「歌唱祖國」，主辦單位代表並逐桌向來賓敬酒。

文藝演出包括快樂有我健身隊舞蹈「我和我的祖國」、陳曉獨唱「我的深情為你守候」、劉曄與阿粉雙人舞「映山紅」，以及人藝粵語合唱隊演唱「中國夢」。陳曉與劉漢平合唱「鄉音鄉情」，希林藝術學院帶來「月亮女神」，芝加哥168健身隊、CJ舞蹈團及人藝舞蹈隊等團體也輪番演出。晚會最後以歌舞「山歌好比春江水」畫下句點。

海外交流協會理事長劉紅。(特派員黃惠玲／攝影)

醒獅開場。(特派員黃惠玲／攝影)

嘉賓揮舞中美國旗。(特派員黃惠玲／攝影)

舞蹈演出。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領館僑務組組長王皓。(特派員黃惠玲／攝影)

人藝粵語合唱隊演唱「中國夢」。(主辦方提供)