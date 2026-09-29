芝加哥庇護核准率僅3.3% 中國籍申請人面臨不確定性

芝加哥移民法庭的庇護核准率大幅下降。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥移民 法庭庇護 (asylum)案件核准率今年大幅下滑，迄今僅3.3%，遠低於去年的14.6%；全美核准率也由8.8%降至2.1%。隨著移民法官大幅更替、庇護資格認定規則收緊及結案速度加快，包括中國籍在內的庇護申請人，正面臨與過去明顯不同的審理環境。

芝加哥太陽報與WBEZ分析聯邦移民法庭資料發現，川普政府第二任期以來，芝加哥約20名移民法官中至少六名遭解職，另有部分資深法官退休或辭職。新任命的10名法官中，有七人在上任前幾乎沒有移民法實務經驗，部分來自軍事、行政法或檢察體系；具有移民法背景的三人則曾任職移民暨海關執法局(ICE)。

人事變動已明顯反映在庇護案件結果。2025年以來新任法官截至今年8月底共處理1638件庇護案，僅25件獲准，核准率約1.5%。

其中去年10月上任的法官畢斯(Matthew C. Beese)，802件案件中僅13件獲准、212件遭拒，另有511件被裁定「放棄」，可能包括未出庭、未完成指紋程序或未依規定提交證據。另外兩名今年5月上任、曾任檢察官及ICE律師的法官，合計裁決逾500件庇護案，尚未批准任何一件。

對華人而言，這項變化尤其值得注意。根據聯邦移民法庭行政辦公室(EOIR)資料的第三方長期統計，中國籍一直是芝加哥庇護案件的重要申請群體，歷史核准表現也相對較高。不過，目前公開資料不足以得出中國籍申請人在芝加哥今年的確切核准率，因此過去的歷史數據不能直接用來預測目前案件結果。

亞裔同樣受到近年移民執法政策影響。WBEZ今年2月分析聯邦資料發現，川普第二任期開始後，截至2025年10月15日，伊州已有超過140名亞裔遭移民執法人員逮捕，約占全州相關逮捕人數4%，其中以印度、中國及吉爾吉斯籍人士居多。不過，這是移民執法逮捕統計，與庇護案件核准率屬不同數據。

除法官更替外，審理標準也正在改變。前芝加哥移民法官表示，移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)近來陸續發布裁決，重新界定部分庇護資格，使一些數年前可能符合條件的案件，如今已無法達到標準。

部分離任法官及移民律師也指出，近來一些案件的庭期突然被提前，申請人蒐集原居國證據、尋找證人及準備案件的時間受到壓縮，引發對正當程序的疑慮。

司法部則表示，降低移民法庭龐大積案仍是政府最高優先事項之一，案件均依法律「公平、迅速且一致」審理，並持續聘用法律專業人士，以維護國家安全及公共安全。

目前沒有證據顯示芝加哥移民法庭特別針對中國籍或亞裔庇護申請人。但芝加哥整體核准率一年間從14.6%降至3.3%，降幅超過四分之三，加上法官組成及庇護認定標準改變，意味中國籍申請人過去相對較高的歷史核准表現，已不能直接作為目前申請結果的參考。