大芝加哥僑學界新年晚會 明年2月13日登場

大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會總幹事謝蓉(前右四)、駐芝台北經文處處長類延峰(前右五)與籌備會幹部出席了首場會議。(特派員黃惠玲／攝影)

大芝加哥僑界年度盛事「大芝加哥僑學各界新年晚會」(UNITY)確定於2027年2月13日(周六)在Hilton Chicago舉行，第43屆籌備團隊27日在芝加哥中華會館召開第一次籌備會議。總幹事謝蓉宣布，今年晚會已邀請來自加州 的歌手順子(Lisa)、劉國磊(Gary)及台灣知名音樂總監趙伯乾(Bogan Chao)演出，為晚會帶來精彩節目。

第一次籌備會議由總幹事謝蓉主持，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、中華會館主席陳偉聖、中華會館董事長陳莎莎、芝加哥僑教中心主任雷棋等出席。會中並介紹新一屆工作團隊及各組負責人，為明年新年晚會正式展開籌備工作。

根據籌備會議資料，UNITY 2027晚會票價已確定，分別為200元、160元及130元；Hilton Chicago停車優惠價格為自助停車35元、代客泊車51元，兩者均可停放最多八小時。大會司儀也已敲定由ABC電視台徐平(Judy Hsu)擔任。

謝蓉表示，UNITY已走過40多年，是大芝加哥僑界重要的年度活動。雖然近年籌辦大型活動面臨不少挑戰，但希望透過團隊合作，延續UNITY凝聚僑社的傳統，並朝50周年目標邁進。

會議也就國慶活動、活動背板(Step and Repeat)、巴士租用及收費等事項進行討論。目前信箋抬頭、經費報銷表、贊助廣告表及工作人員聯絡表均已完成；第二至第四次籌備會議暫定於11月21日、12月20日及明年1月30日舉行。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰表示，UNITY能持續舉辦超過40年相當不易，不僅展現大芝加哥僑界團結合作，也凝聚歷屆團隊的投入與奉獻。芝加哥僑教中心主任雷棋則表示，UNITY是連結台美的重要橋梁，盼透過活動持續凝聚傳統僑社、台灣鄉親與美國主流社會。

大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會27日在中華會館舉辦第一次會議。(特派員黃惠玲／攝影)