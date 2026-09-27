2027全美大學排名 伊州西北、芝大並列第9

芝加哥大學與西北大學同列全美排名第九的大學。(芝大臉書)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新全美大學排名出爐，伊利諾州有四所、印第安納州 有三所大學躋身全美百大，其中西北大學(Northwestern University)與芝加哥 大學(University of Chicago)雙雙進入前十，與巴爾的摩約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)並列全美第9。

伊州 另外兩所進入百大的學校，分別為排名第34的香檳伊利諾大學(UIUC)，以及第95名的芝加哥伊利諾大學(UIC)。印州方面，聖母大學(University of Notre Dame)排名第20，西拉法葉普渡大學(Purdue University)第55，布魯明頓印第安納大學(Indiana University Bloomington)第73。

西北大學每年學雜費超過7.3萬元，在「最具價值大學」排名第20，經濟學本科課程排名第8、工程第12。研究所項目表現突出，兼職MBA全美第1，教育及聽力學均第2，商學院第4，化學及社會學第7，經濟學與心理學第8，法學院第9。

芝加哥大學每年費用接近7.8萬元，但在最具價值大學排名第11，本科經濟學及最適合退伍軍人大學均居第1。研究所方面，經濟學同樣排名第1，英文、歷史及法學院第2，商學院與兼職MBA第3，統計第4、數學第6。

聖母大學每年費用近7萬元，最具價值大學排名第17，本科商學第15、大學部教學第9；研究所法學院排名第20、英文第21、政治學第27。

UIUC則名列全美公立大學第8。州內學生每年費用1萬8434元，外州學生4萬1110元；本科電腦科學排名第5、工程第9、商學第12。研究所電腦科學第5、會計及工程均第6，物理第8。

普渡大學排名全美公立大學第22，本科工程第8、電腦科學第14、商學第24，並在「最具創新力大學」排名第8；研究所工程排名第4、藥學第8。

印第安納大學在公立大學排名第32，本科商學第6；研究所公共事務更高居全美第1，圖書館與資訊研究第9、商學第21。

UIC則排名全美公立大學第43，本科護理排名第9；研究所職能治療第5，護理實務博士及藥學均排名第11，公共衛生與護理碩士均第22。