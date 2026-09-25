聯邦農業部要求暫緩 糧券限購含糖飲料新規 多州延後上路

俄州、維州從10月1日起將限制使用EBT卡購買部分飲料。(pexels)

原定近期在多州陸續上路的「糧食券」營養補充援助計畫(SNAP)食品購買限制出現變化。俄亥俄州 原定10月1日起禁止使用SNAP購買含糖飲料及所有現調飲料(fountain drinks)，目前計畫已暫緩；維吉尼亞州及蒙大拿州 則將新規延至11月1日實施。

俄州家庭與就業服務廳2025年10月向聯邦政府申請豁免，希望重新界定SNAP可購買的「食品」，排除含糖飲料。今年3月獲准後，6月又獲准將所有現調飲料納入限制，原訂10月1日上路。

不過，聯邦農業部 (USDA)近期要求俄州延後實施，先在《聯邦公報》(Federal Register)公告並徵詢公眾意見。意見徵詢期9月15日開始、10月15日截止。俄州表示，新規目前處於暫緩狀態，等待聯邦政府進一步指示。

這項變化與今年6月一項聯邦法院裁決有關。華府聯邦地區法院撤銷聯邦政府先前批准科羅拉多、愛荷華、內布拉斯加、田納西及西維吉尼亞五州SNAP食品限制的決定，USDA之後重新檢視其他州類似計畫。

維州原定4月1日起限制使用SNAP購買部分甜味飲料，先延至10月1日，目前再延至11月1日。限制主要針對一般及無糖汽水、碳酸能量飲料等；檸檬水、冰茶、冰咖啡、果汁、牛奶及運動飲料等多數非碳酸飲料仍可購買。

蒙大拿州原定9月30日實施，也已延至11月1日，限制範圍包括高糖飲料、能量飲料、糖果及部分預製甜點。

相關措施不影響民眾SNAP資格或福利金額，僅限制可購買商品。新規生效後，被排除商品將無法使用電子福利卡(EBT)支付，須改以其他方式付款。