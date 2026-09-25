聯邦農業部要求暫緩 糧券限購含糖飲料新規 多州延後上路
原定近期在多州陸續上路的「糧食券」營養補充援助計畫(SNAP)食品購買限制出現變化。俄亥俄州原定10月1日起禁止使用SNAP購買含糖飲料及所有現調飲料(fountain drinks)，目前計畫已暫緩；維吉尼亞州及蒙大拿州則將新規延至11月1日實施。
俄州家庭與就業服務廳2025年10月向聯邦政府申請豁免，希望重新界定SNAP可購買的「食品」，排除含糖飲料。今年3月獲准後，6月又獲准將所有現調飲料納入限制，原訂10月1日上路。
不過，聯邦農業部(USDA)近期要求俄州延後實施，先在《聯邦公報》(Federal Register)公告並徵詢公眾意見。意見徵詢期9月15日開始、10月15日截止。俄州表示，新規目前處於暫緩狀態，等待聯邦政府進一步指示。
這項變化與今年6月一項聯邦法院裁決有關。華府聯邦地區法院撤銷聯邦政府先前批准科羅拉多、愛荷華、內布拉斯加、田納西及西維吉尼亞五州SNAP食品限制的決定，USDA之後重新檢視其他州類似計畫。
維州原定4月1日起限制使用SNAP購買部分甜味飲料，先延至10月1日，目前再延至11月1日。限制主要針對一般及無糖汽水、碳酸能量飲料等；檸檬水、冰茶、冰咖啡、果汁、牛奶及運動飲料等多數非碳酸飲料仍可購買。
蒙大拿州原定9月30日實施，也已延至11月1日，限制範圍包括高糖飲料、能量飲料、糖果及部分預製甜點。
相關措施不影響民眾SNAP資格或福利金額，僅限制可購買商品。新規生效後，被排除商品將無法使用電子福利卡(EBT)支付，須改以其他方式付款。
俄州原訂10月1日禁止以SNAP購買含糖飲料與現調飲料，但USDA要求先在《聯邦公報》公告並進行意見徵詢，因此目前已暫緩，等待聯邦政府後續指示。 維州原本多次延後的甜味飲料限制，現改至11月1日實施，主要限制部分汽水與能量飲料；蒙大拿州也延至11月1日，範圍涵蓋高糖飲料、能量飲料、糖果與部分甜點。 不會影響SNAP資格或福利金額，只是限制可刷EBT購買的商品。維州列管主要是一般及無糖汽水、碳酸能量飲料等，檸檬水、冰茶、冰咖啡、果汁、牛奶與運動飲料多數仍可買。
精華 FAQ
俄州原訂10月1日禁止以SNAP購買含糖飲料與現調飲料，但USDA要求先在《聯邦公報》公告並進行意見徵詢，因此目前已暫緩，等待聯邦政府後續指示。
維州原本多次延後的甜味飲料限制，現改至11月1日實施，主要限制部分汽水與能量飲料；蒙大拿州也延至11月1日，範圍涵蓋高糖飲料、能量飲料、糖果與部分甜點。
不會影響SNAP資格或福利金額，只是限制可刷EBT購買的商品。維州列管主要是一般及無糖汽水、碳酸能量飲料等，檸檬水、冰茶、冰咖啡、果汁、牛奶與運動飲料多數仍可買。
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