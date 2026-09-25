伊州州務卿角逐芝市長 訪華埠爭取支持

詹雅斯(右五)獲華社多人支持。(主辦方提供)

伊利諾州州務卿、芝加哥 市長候選人詹雅斯(Alexi Giannoulias)19日拜訪芝加哥華埠 ，在萬濠酒樓與僑界及工商界人士見面。這是他8月宣布參選市長後，首次以市長候選人拜訪華人社區。他表示，若當選將把改善治安、創造就業、促進商業發展及增加可負擔住房列為施政重點，也針對近期華埠及橋港區高度關注的美國國鐵(Amtrak)維修場搬遷計畫，主張業者必須加強與居民溝通並提高透明度。

詹雅斯表示，自己在芝加哥出生長大，父母是來自希臘的移民，初到美國時不會說英文，靠努力工作建立家庭，因此他了解移民家庭在美國生活、創業及養育下一代面臨的挑戰。

談到華人居民關切的治安問題，詹雅斯主張增加警力及社區巡邏，同時透過青少年計畫及社區組織參與降低犯罪。他也表示，市府應創造更多就業及商業機會、改善公立教育，並增加民眾可以負擔的住房。

對於Amtrak計畫將目前位於南環區的維修設施，遷往鄰近華埠及橋港區的Canal Street Yard，詹雅斯表示，Amtrak應與受影響社區進行更充分溝通。

伊州 州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱說，詹雅斯競選州務卿期間曾承諾在華埠設置辦公室，當選後推動落實，華埠州務卿辦公室於2024年啟用，提供駕照、身分證及車輛登記等服務，並聘用華人職員提供中英文服務。

當天出席者包括大芝加哥華僑華人聯合會主席黃正東、理事長鄭征，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、華埠特別活動委員會主席黃婉嫻及美中餐飲協會會長鄭時坦等。

現年50歲的詹雅斯上月投入市長選戰時，手中競選資金已接近2200萬元，並獲部分工會及市議員支持。

芝加哥下屆市長選舉預定2027年2月23日舉行。目前角逐2027年芝加哥市長選戰的人選已增至12人，除獲得最高競選資金的詹雅斯外，包括現任市長強森及多名市政、州級政治人物與商界人士均已投入或表態參選。

馬森柱(右)力挺詹雅斯(左)角逐芝加哥市長。(主辦方提供)