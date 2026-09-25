2年甩肉80磅 伊州長曝減重祕訣：「瘦瘦針」搭配飲食+運動

普立茲克(中)使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1約兩年，成功減下80磅體重，圖為9月12日普立茲克身影。(州長臉書)

伊利諾州 州長普立茲克(J.B. Pritzker)近年身形明顯瘦了一大圈，他首度公開減重 方法，透露從2024年春季開始使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，搭配飲食控制與規律運動，兩年多來已成功減重80磅，目前仍持續減重。他表示，藥物不僅降低食慾，也讓長期困擾他的「食物噪音」(food noise)大幅消失。

2024年9月時，普立茲克的減肥效果還不明顯。(州長臉書)

現年61歲的普立茲克表示，最近看到自己2024年在芝加哥 民主黨全國代表大會(DNC)演說時的照片和影片，才驚覺兩年前比現在重了80磅。「現在有了一些成果，再看到那些影片，我看著鏡子想，『哇，真的差很多。』」

普立茲克坦言，自己幾乎試過「所有想像得到的減肥方法」，卻一直無法長期維持成效。58歲時，他先被診斷為糖尿病前期，之後確診第二型糖尿病，開始接受胰島素治療，後來在醫師建議下使用GLP-1藥物控制血糖。

他表示，藥物配合飲食及運動效果顯著，約九個月前已停止使用胰島素，目前血糖也恢復正常。

普立茲克說，GLP-1帶來最大的改變之一，是過去困擾他的「食物噪音」消失。以前看到蛋糕或一盒餅乾，會想全部吃完，如今仍喜歡甜食，但吃一份就能停下來，也不再整天想著下一餐。

近年普立茲克明顯變瘦，他清晨經常沿密西根湖步行數哩。他也使用臥式健身腳踏車、跑步機及橢圓機運動。

普立茲克表示，他從2024年春季開始注射GLP-1藥物，費用由伊州政府員工健康保險計畫支付，但給付資格是基於先前的糖尿病診斷，而非單純減重。

伊州2023年7月擴大州政府員工健康保險對Wegovy、Mounjaro及Ozempic等藥物的給付，除糖尿病患者外，也涵蓋部分減重用途，2025會計年度相關支出達1.47億元。

普立茲克說，相關政策在他開始使用GLP-1之前就已制定，「我當時不是為自己做這件事，這是一項政策決定。」不過面對州政府財政壓力，他也不排除未來削減單純用於減重的藥物給付；至於擴大至白卡(Medicaid)低收入醫療補助受益人，目前財政上仍不可行。

普立茲克說，希望自己的經驗能幫助其他面臨肥胖及相關疾病的人。

對於使用GLP-1減重是否算「走捷徑」，普立茲克表示不認同。他說，自己是因疾病診斷開始用藥，如今「感覺比很長一段時間以來都好」，也希望能健康活得更久，看到孩子成家生子，「這樣我就能當祖父。」