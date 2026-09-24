伊州亞裔史教學上路5年 多數學校未落實

伊州華裔州眾議員江珍妮(左二)為「亞裔美國人歷史公平教學法案」主要推動者，圖為2021年州長普立茲克(左三)簽署該法案。(本報檔案照)

伊州 2021年通過「亞裔 美國人歷史公平教學法案」(TEAACH Act)，成為全美第一個要求公立中小學教授亞裔及太平洋島民(AAPI)歷史的州。然而新法實施五年後，全州許多學校仍未完全落實。推動法案的州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)表示，目前估計全州僅約25%的教師及學生曾接觸法案通過後提供的亞裔歷史教材。

TEAACH法規定，伊州每所公立小學及高中都須教授一個單元的亞裔及太平洋島民歷史。法案推動背景與新冠疫情期間反亞裔仇恨事件增加密切相關。江珍妮2021年在州議會委員會提出法案前一天，喬治亞州亞特蘭大地區按摩店發生槍擊案，造成八人死亡，其中六人為亞裔女性。

當時包括芝加哥亞裔正義促進會(Asian Americans Advancing Justice Chicago)在內的35個以上團體共同推動法案。伊州眾院最終以108票對10票通過，2021年7月由州長普立茲克(J.B. Pritzker)簽署。反對者則主張，課程內容應由地方學區決定，而非州政府統一要求。

法案最初並未編列專款，直到2025年伊州才投入200萬元，協助公立中小學落實包括TEAACH在內的多項包容性歷史教育規定。不過，伊州目前仍沒有一套全州統一的亞裔歷史課程，各學區可自行決定如何達到法定要求。

實際執行情況也存在明顯落差。移民權益組織HANA Center於2023年秋季訪問113名學生、教師及家長，73%的學生表示，前一學年接受的亞裔社區相關教育「很少或完全沒有」。

史考基(Skokie)西奈爾高中(Niles West)開設亞裔美國人研究選修課，教師李約翰(John Lee)估計約有13%的高年級學生選修。他表示，約一半學生上課前從未聽過課程涉及的重要亞裔歷史，包括1882年「排華法案」(Chinese Exclusion Act)及1965年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)。

芝加哥公校(CPS)表示，學區社會科學部門持續為幼稚園至12年級教師整理教材及教學資源，內容符合伊州包括TEAACH法在內的法定教學要求。涵蓋芝加哥北郊多所高中的214學區也表示，美國歷史課程提供學生了解亞裔美國人對美國歷史貢獻的機會，但仍有改善空間。

倡議人士則表示，部分學校對落實法案並不積極。也有校方直接表示，因時間及教師不足，無法將亞裔歷史列為優先事項。

隨著芝加哥都會區亞裔人口自2020年以來增加約11.6%，2024年已達約76萬4000人，如何讓法律規定真正落實到每間教室，成為TEAACH法下一階段的挑戰。