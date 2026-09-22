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密西根大學中國研究員墜樓亡 警證實：他曾遭DHS約談

特派員黃惠玲／綜合報導
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密西根大學電機與電腦工程系研究助理汪丹浩3月20日在校內George G. Br...
密西根大學電機與電腦工程系研究助理汪丹浩3月20日在校內George G. Brown大樓墜樓身亡。(取自密大官網)

密西根大學一名31歲中國籍研究員汪丹浩(Danhao Wang)今年3月墜樓身亡，校警最新公布的調查報告證實，他在死亡前一天曾接受美國國土安全部(DHS)人員詢問。中國官員此前曾指控，美方因其研究工作對他進行騷擾與盤問，並要求美國徹查事件。

底特律新聞(The Detroit News)報導，根據密西根大學公共安全與保安部(Division of Public Safety & Security)9月17日公布的警方報告，31歲的汪丹浩生前是密大電機與電腦工程研究助理。

3月18日上午，兩名DHS人員在王丹浩位於安娜堡(Ann Arbor)的租屋外與他交談，警方報告將兩名人員的姓名與職稱隱去。其中一名DHS人員向校警表示，由於當時戶外天氣寒冷，她曾提議結束談話，另約時間再訪談，但汪丹浩表示願意繼續。之後雙方轉往附近一家咖啡店，汪自行開車前往。

這場談話持續約半小時。DHS人員表示，汪丹浩之後自行離開，並稱若調查人員未來還有問題，他願意繼續回答。不過，警方報告並未交代DHS人員究竟詢問了哪些問題，也沒有說明調查原因。

警方報告顯示，隔天3月19日上午9時至11時30分，汪丹浩曾與一名律師會面。當晚約10時50分，汪丹浩來到密大George G. Brown大樓，隨後從三樓陽台墜至二樓。緊急救援人員趕到後，將他送往密西根大學醫院急診室。

警方訪問多名目擊者，其中一名與汪丹浩關係似乎較為密切、且在事發前曾與他交談的證人表示，汪抵達大樓時看起來「很不對勁」，不像平常的自己，雙眼發紅。

該名證人告訴警方，汪丹浩提到自己曾受到DHS詢問，之後也諮詢過律師，律師告訴他事情「並不嚴重」。證人表示，當他開始詢問汪丹浩一篇研究論文時，王突然跑向三樓玻璃欄杆並翻越，墜落至二樓。

驗屍報告顯示，汪丹浩死於頭部、頸部及下肢受到的鈍力創傷。驗屍報告所引述的警方調查曾稱，一名同事看到汪在3月19日晚間與電話另一端的人爭執；最新警方報告則說明，汪墜樓前確實正在與他人通話。

汪丹浩死亡事件發生之際，美國政府正加強審查美國大學涉及中國等外國勢力影響的問題。密西根大學近年尤其受到關注，包括校方曾因申報來自中國政府的資金問題受到審查；另有至少五名來自中國的密大學生遭聯邦當局起訴，涉及將生物材料帶入美國以及作出不實陳述等指控。

汪丹浩死亡後，中國駐芝加哥總領事館及中國外交部今年3月底先後在社群平台X發表聲明，聲稱王因其在密大的研究工作遭到美國官員騷擾及盤問，之後輕生。

精華 FAQ

  • 警方報告顯示，他在3月18日上午先與2名DHS人員談話，之後又自行前往咖啡店繼續受訪，整個過程約30分鐘，隔天還曾與律師會面。

  • 沒有。最新報告只證實汪丹浩曾接受DHS詢問，卻未交代具體問題內容，也沒有說明這項調查的原因或背景，細節仍然不明。

  • 中國駐芝加哥總領事館與中國外交部曾在X發聲明，指控汪丹浩因密大研究工作遭美方官員騷擾和盤問，並要求美國徹查他的死亡事件。

國土安全部 王丹 密西根大學

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