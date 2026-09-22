芝加哥油價飆破5元 柴油漲勢更驚人 或推升物價

芝加哥地區的平均油價飆漲。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 汽油價 格持續攀升，普通汽油平均每加侖已突破5元。根據AAA截至9月20日最新數據，芝加哥市普通汽油平均每加侖漲至5.34元，一周前約4.79元，短短七天大漲55分；伊利諾州 平均也升至4.91元，高於全美平均的4.48元。

能源分析人士警告，在中東局勢及全球能源供應持續受到干擾下，即使秋季通常是油價回落期，駕駛人短期內恐怕仍難等到明顯降價。

AAA數據顯示，芝加哥市9月20日普通汽油平均每加侖5.34元，不僅高於前一天的5.30元，也較一個月前約4.71元上漲63分；芝加哥都會區平均則約5.05元。

伊利諾州油價同樣居高不下，20日普通汽油平均每加侖4.91元，比一周前4.49元上漲42分，且每加侖較全美平均高出約43分。伊州汽油稅負較高也加重居民負擔。

今年以來國際局勢成為推升油價的重要因素。美國與以色列2月底攻擊伊朗後，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)能源運輸受到嚴重影響。全球約20%的石油供應須經過這條連接波斯灣的重要水道，使國際能源市場承受巨大壓力。

近期油價再度急升，則與多地地緣政治緊張同時惡化有關。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan指出，上周全美50州汽油及柴油平均價格全面上漲。

除伊朗相關局勢外，葉門胡塞武裝9月10日控制紅海航運要地穆哈(Mokha)，沙烏地阿拉伯11日又宣布，東西向輸油管線遭無人機攻擊後關閉。另方面，烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油設施，近期又有兩座煉油廠停擺，使全球成品油供應更加吃緊。

柴油漲勢更為驚人。AAA最新數據顯示，芝加哥市20日柴油平均每加侖達6.86元，伊州平均6.74元，均創AAA統計新高。芝城柴油一個月前平均約5.89元，相當於一個月每加侖大漲近1元。柴油廣泛用於貨運卡車、火車、農業及工程機械，如價格持續飆升，最終可能反映在食品、日用品及物流成本上。

美國多數地區目前正逐步轉換至成本較低的冬季配方汽油，往年通常可帶動秋季油價下跌。不過De Haan表示，目前全球多處衝突及能源供應中斷，使季節性降價效果受到抵銷；只要供應風險未解除，汽柴油價格仍可能大幅波動。