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芝公校生源告急 35%學校校舍半空 1校僅27人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥道格拉斯高中全校僅27名學生。(道格拉斯高中官方臉書)
芝加哥道格拉斯高中全校僅27名學生。(道格拉斯高中官方臉書)

芝加哥公立學校(CPS)學生持續流失，校舍空置問題日益嚴重。公開資料顯示，全市35%的公立學校，實際學生人數不到校舍容量的一半；其中位於西區的道格拉斯學院高中(Frederick Douglass Academy High School)，上一學年全校竟只有27名學生，僅達校舍容量2%。

WGN調查報導指出，道格拉斯高中是芝加哥三所學生不到100人的高中之一，全市另有13所高中至少八成校舍空置。道格拉斯素有「西區之珠」(The Jewel of the West Side)之稱，儘管學生寥寥無幾，在校生佩特斯(Tacorie Pettus)仍說，「這裡雖然只有幾個學生，但我很開心。」

道格拉斯的困境並非個案。CPS自2010年以來已流失超過7萬7000名學生，學生人口下降也是目前大量校舍未充分使用的主要原因之一。

教育非營利組織Kids First Chicago政策主管伍茲(Hal Woods)指出，學齡兒童減少是全美共同趨勢，「現實就是，我們需要服務的孩子變少了。」他說，真正的危機不是目前入學人數，而是「沒有人願意討論這個問題」。

芝加哥對關校議題格外敏感。2013年，時任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)一次關閉50所公校，引發巨大爭議。如今芝市設有暫停關校措施，市長強森及其盟友芝加哥教師工會(CTU)則主張，學校是社區重要支柱，應盡力保留。

然而，學生人數過少也帶來龐大成本。以道格拉斯高中為例，CPS目前每名學生支出約5萬5000元，但即使人均經費如此高，由於學生太少，學校仍難以提供多元選修課、戲劇及體育等活動。

伍茲表示，這些學生因此失去許多完整校園生活應有的體驗，包括戲劇、運動及其他課外活動，「這些正是讓學校成為學校、讓孩子期待上學的重要部分。」

不過，社區居民仍希望保住道格拉斯。奧斯汀(Austin)居民羅賓遜(Betty Robinson)表示，當地現在彷彿正在「輸掉這場仗」，因為社區的孩子已不在這裡。另一名居民瓊斯(Catherine Jones)則說，道格拉斯校園環境很好，「只是需要更多學生，也需要CPS協助我們帶進更多學生。」

隨著CPS學生人口持續萎縮，如何在維持社區學校、教育資源與龐大營運成本間取得平衡，勢將成為芝加哥教育政策難題。CPS發言人則未對此問題未發表評論。

精華 FAQ

  • 公開資料顯示，全市35%的公立學校實際學生數不到校舍容量的一半，另有13所高中至少八成校舍空置，顯示整體校舍使用效率明顯偏低。

  • 因為它上一學年全校只有27名學生，僅達校舍容量的2%，是芝加哥三所學生不到100人的高中之一，也最能凸顯生源急速流失問題。

  • CPS自2010年來已流失超過7萬7000名學生，關校議題又因2013年大規模關校引發反彈而格外敏感，導致維持社區學校與節省成本之間難以取得平衡。

芝加哥 公立學校

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