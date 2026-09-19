芝加哥亞太裔家庭 31%面臨缺糧困境

位於芝城華埠的美亞協會，每月定期發放免費食物給民眾，協助解決糧食不足問題。(本報檔案照片)

芝加哥 大都會食物銀行 (Greater Chicago Food Depository)日前公布最新「芝加哥飢餓報告」(Hunger in Chicago Report)，估計全市約35%家庭正面臨不同程度的糧食不安全(food insecurity)，也就是因經濟困難而減少食量、跳過正餐或無法穩定取得足夠食物；其中亞太裔家庭中有31%面臨糧食不安全；而所有陷困境族裔家庭中，家有兒童者近半數。

這是食物銀行首次與芝加哥大學全國民意研究中心(NORC)合作進行調查。受訪的芝居民被詢問，過去30天內是否曾因沒錢購買食物而少吃一餐、減少分量等。

報告顯示，芝加哥糧食不安全問題比過去資料所呈現的更普遍。食物銀行執行長梅爾(Kate Maehr)表示，食品價格因通膨持續上漲，加上許多家庭至今仍未完全擺脫新冠疫情 後經濟變化的衝擊，都是造成問題惡化的原因。

梅爾說，食物是基本人權，但芝加哥超過三分之一家庭，卻連取得最基本的食物都面臨困難。

不同族群間差距尤其明顯。調查顯示，61%非裔家庭面臨糧食不安全，西語裔為44%、亞太裔31%，白人家庭則為14%。家中有兒童者比率達47%，沒有兒童的家庭為30%。南區情況尤其嚴重，51%受訪居民處於低度或極低度糧食安全狀態。

糧食需求增加之際，聯邦「補充營養援助計畫」(SNAP ，俗稱糧食券 )卻正經歷重大改革。川普總統去年簽署的大型稅收與支出法案擴大SNAP工作要求，並將更多計畫成本轉嫁各州。

伊利諾州 社會服務廳資料顯示，該州SNAP參與人數較2025年已下降16%；截至今年6月，領取福利者降至約160萬人，是2009年以來最低。

非營利組織Dion's Chicago Dream執行長道森(Dion Dawson)表示，該組織每天免費向居民配送10磅新鮮蔬果，服務範圍包括恩格伍德(Englewood)、奧斯汀(Austin)等地，目前候補名單已超過5000戶。

道森指出，糧食不足往往與失業、社會服務及醫療資源減少相互交織，因此解決飢餓不能只增加食物供應，也必須處理就業與資源分配問題。

值得注意的是，挨餓者並非全都沒有工作。報告發現，面臨糧食不安全者中約31%仍有工作，27%已退休。許多家庭為了購買食物，被迫延後或放棄支付水電、醫療等帳單，另有29%甚至延遲或跳過房租、房貸付款。

梅爾表示，有些父母甚至選擇自己不吃，把有限食物留給孩子。她尤其擔心兒童長期營養不足的後果。

道森則說，政府及社會必須思考如何回應，才能真正協助正在為下一餐苦苦掙扎的芝加哥居民。