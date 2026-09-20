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全球最具氣候韌性城市 芝加哥奪冠 前10唯一美國城市

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥地處美國內陸、遠離海洋帶來的颶風及海平面上升直接威脅，加上位於密西根湖畔，...
芝加哥地處美國內陸、遠離海洋帶來的颶風及海平面上升直接威脅，加上位於密西根湖畔，使其在全球城市氣候韌性比較中占有優勢。(特派員黃惠玲／攝影)

一項最新全球城市氣候韌性研究顯示，芝加哥在面對氣候變遷及天然災害方面的承受與調適能力居全球之冠。人工智慧公司AlphaGeo公布的研究將芝加哥評為「全球最具氣候韌性的城市」，也是前十名中唯一的美國城市。

研究指出，芝加哥能夠登上榜首，一大關鍵是面臨多種重大天然災害的風險相對較低，包括乾旱、野火、地震等；相較許多沿海大城市，芝加哥遭受颶風等熱帶氣旋及沿海災害直接侵襲的風險也較低。

除了天然災害曝險程度，AlphaGeo還評估城市因應氣候威脅的調適能力。研究指出，芝加哥擁有「健全的都市基礎設施」，有助城市在極端天氣及其他氣候衝擊發生時維持運作並加速復原。

芝加哥坐擁密西根湖，也是另一項重要優勢。研究將充足的湖濱綠地列為芝加哥氣候韌性的正面因素之一；此外，電動車相關資源、自行車友善道路等城市建設，也被納入評估。

AlphaGeo這項研究比較全球主要城市面臨氣候變遷的風險及應變能力。芝加哥不僅排名全球第一，也是唯一擠進前十名的美國城市；其他名列前茅的城市包括肯亞首都奈洛比(Nairobi)、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)及澳洲墨爾本(Melbourne)等。

不過，「氣候韌性第一」並不代表芝加哥不會受到氣候變遷衝擊。芝加哥近年仍面臨極端高溫、強烈暴雨、都市淹水及空氣品質等問題。所謂氣候韌性，主要衡量一座城市面對各種氣候威脅時的曝險程度，以及基礎設施和社會系統因應、調整與恢復的能力，而非代表完全沒有氣候災害。

AlphaGeo利用人工智慧與大量地理及氣候資料分析實體資產與地區面臨的氣候風險。這次排名凸顯，在全球暖化導致極端天氣日益頻繁之際，城市是否具備完善基礎建設、綠地及因應能力，正成為衡量未來宜居性的重要指標。

對芝加哥而言，地處美國內陸、遠離海洋帶來的颶風及海平面上升直接威脅，加上密西根湖、湖濱綠地與成熟都市基礎設施，使其在全球城市氣候韌性比較中占有優勢。

精華 FAQ

  • 研究認為，芝加哥面臨乾旱、野火、地震與颶風等重大災害的直接風險較低，同時擁有健全都市基礎設施，能在極端天氣下維持運作並加速復原。

  • 排名由人工智慧公司AlphaGeo公布，透過大量地理與氣候資料分析城市的實體資產風險，並綜合評估曝險程度、調適能力、基礎建設與社會系統的恢復力。

  • 不是。文章強調氣候韌性只代表城市面對風險時的承受與恢復能力較強，芝加哥仍可能遭遇極端高溫、強降雨、都市淹水與空氣品質惡化等問題。

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